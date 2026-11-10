Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 10 novembre 2026: i numeri vincenti

È arrivato anche questa sera l’appuntamento con la Dea Bendata. L’estrazione di oggi, martedì 10 novembre 2026, riaccende i riflettori sulle ruote del Lotto e sui sogni di milioni di giocatori pronti a verificare i propri tagliandi.

L’adrenalina è particolarmente alta per la caccia al Jackpot del SuperEnalotto, che per il concorso di questa sera mette in palio un montepremi da capogiro pari a 52 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 10 novembre 2026:

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 10 novembre sono:

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 10 novembre 2026:

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 52 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 12 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

BARI – 85, manca da 87 estrazioni

CAGLIARI – 11, non viene estratto da 94 concorsi

FIRENZE – 46, il numero manca da 70 vote

GENOVA – 21, non risulta tra i numeri fortunati da 109 concorsi

MILANO – 26, non pervenuto da 70 estrazioni

NAPOLI – 51, manca da 71 estrazioni

PALERMO – 67, non estratto da 76 concorsi

ROMA – 13, non è stato sorteggiato per 113 volte consecutive

TORINO – 25, assente da 118 estrazioni

VENEZIA – 55, manca da 75 concorsi

NAZIONALE – 29, non estratto per 82 volte

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 12 novembre:

87, manca da 82 concorsi

88, assente da 56 concorsi

58, non pervenuto da 55 concorsi

9, non estratto per 49 volte consecutive

90, manca da 49 estrazioni

36, non pervenuto da 43 estrazioni

I simboli estratti al Simbolotto

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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