Kalulu, la Juventus conferma una lesione: nessuna data per il rientro

TORINO – La Juventus ha confermato per Pierre Kalulu una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Gli esami sono stati svolti il 9 novembre, dopo la gara con la Fiorentina. Nel bollettino medico del club, la società riferisce che il difensore ha iniziato le cure e che la nazionale francese lo ha sconvocato. Non indica invece una data per il rientro.

La diagnosi specifica la sede e il grado dell’infortunio, ma il comunicato non fornisce una prognosi individuale. Eventuali stime diffuse altrove non corrispondono a tempi di recupero comunicati dalla Juventus.

Gli accertamenti dopo la partita con la Fiorentina

Secondo il club, Kalulu aveva avvertito un fastidio muscolare alla coscia sinistra al termine della gara. Gli accertamenti diagnostici al J|Medical hanno poi evidenziato la lesione. Il giocatore ha avviato le cure in accordo con lo staff della nazionale francese, che lo ha escluso dai convocati.

Kalulu era titolare nella partita con la Fiorentina dell’8 novembre, finita 2-2. Il bollettino non precisa quando sia comparso il problema né descrive le tappe del recupero.

Il rientro resta da definire

La conseguenza immediata comunicata è l’assenza di Kalulu dagli impegni della Francia. Per stabilire quando potrà tornare a disposizione della Juventus serviranno aggiornamenti sulle sue condizioni: al momento il club non ha fissato una scadenza.

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