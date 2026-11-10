Juventus Women-OL Lyonnes a Biella: sfida per il sorpasso

BIELLA – La Juventus Women affronta l’OL Lyonnes mercoledì 11 novembre 2026 alle 21 allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Dopo tre partite le francesi hanno 7 punti, uno più delle bianconere: una vittoria porterebbe la Juventus a 9 e le permetterebbe di superare l’OL nello scontro diretto in classifica. La scheda UEFA della partita raccoglie classifica, risultati e precedenti; la Juventus conferma Biella come sede.

Le squadre arrivano alla quarta giornata con percorsi diversi. L’OL ha raccolto due vittorie e un pareggio, segnando 14 gol e non subendone; la Juventus, dopo la sconfitta all’esordio, ha vinto le due partite successive. Il confronto mette quindi di fronte la miglior difesa del girone tra le due e una squadra bianconera in serie positiva, ma con una recente difficoltà nelle gare europee casalinghe: il club segnala tre sconfitte interne consecutive.

Risultati e classifica: cosa cambia con i tre punti

La Juventus ha perso 2-1 in casa contro il Benfica, poi ha battuto l’Häcken 3-0 e l’Austria Wien 4-1. L’OL ha pareggiato 0-0 con il Chelsea e ha superato il Servette 8-0 e l’Inter 6-0. I 14 gol segnati senza subirne raccontano l’avvio delle francesi; per la Juventus, le vittorie nelle ultime due giornate hanno rimesso in corsa la squadra dopo il passo falso iniziale.

La fase campionato coinvolge 18 squadre, ciascuna impegnata in sei partite contro avversarie diverse. Dopo la quarta giornata ne resteranno due: le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale, le classificate dal quinto al dodicesimo posto giocheranno gli spareggi per raggiungerli, mentre le ultime sei saranno eliminate. Per questo i punti di Biella pesano sulla classifica complessiva, non soltanto sul confronto tra Juventus e OL.

Redondo, il riferimento offensivo bianconero

Alba Redondo ha segnato in tutte e tre le partite europee disputate dalla Juventus in questa stagione. Secondo il club, è la sua serie realizzativa più lunga nella competizione e la più lunga mai raggiunta da una giocatrice bianconera in Champions League. La continuità dell’attaccante è uno dei dati favorevoli alla Juventus, ma la difesa dell’OL arriva a Biella dopo tre gare senza reti al passivo.

Sette precedenti e tre pareggi consecutivi

Quella di mercoledì sarà l’ottava sfida europea tra le squadre: nei sette incontri già disputati la Juventus ha ottenuto una vittoria, l’OL tre e tre sono terminati in pareggio. L’ultimo confronto, giocato a Biella il 19 novembre 2025, si è chiuso 3-3. La Juventus era andata in vantaggio 3-0 nel primo tempo; nella ripresa Tabitha Chawinga, Marie-Antoinette Katoto e Wendie Renard su rigore hanno completato la rimonta. Il resoconto di quella partita documenta il precedente più recente.

L’unica vittoria juventina nel bilancio arrivò il 23 marzo 2022: 2-1 in casa nell’andata dei quarti di finale. L’OL passò poi il turno vincendo 3-4 nel totale delle due gare. I tre pareggi più recenti mostrano che la Juventus è riuscita a evitare la sconfitta negli ultimi confronti, ma non cancellano il divario complessivo di risultati né la partenza più efficace delle francesi in questa fase campionato.

Il calendario dopo la partita di Biella

La quarta giornata non chiude la fase campionato. Il successivo impegno europeo della Juventus è in programma il 18 novembre contro l’OH Leuven; l’OL Lyonnes giocherà il giorno dopo contro l’Arsenal. La classifica di Biella darà dunque alle due squadre un riferimento importante prima degli ultimi due turni, ma non determinerà da sola la qualificazione: conteranno anche i risultati delle giornate successive e la posizione finale tra tutte le 18 partecipanti.

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