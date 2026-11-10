Juventus, Yildiz e Rosucci premiati al Bulgarelli Number 8

TORINO – Kenan Yildiz e Martina Rosucci hanno ricevuto il Bulgarelli Number 8 2026 come miglior calciatore e miglior calciatrice della stagione 2025-2026. La cerimonia si è svolta il 9 novembre nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, a Bologna: un doppio riconoscimento per la Juventus, che ha premiato un giocatore della squadra maschile e una calciatrice della squadra femminile.

Gli altri premiati sono Cesc Fàbregas, del Como, come miglior allenatore della Serie A maschile; Gianluca Grassadonia, della Lazio, come miglior allenatore del calcio femminile; Daniele Doveri come miglior arbitro e Demetrio Albertini, vincitore del Premio Legends. I vincitori e le categorie sono riportati nel resoconto dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), che organizza il premio.

Il riconoscimento riguarda la stagione 2025-2026

Il Bulgarelli Number 8 premia il rendimento della passata stagione, non quello del campionato in corso. La Juventus ha indicato Yildiz come miglior calciatore maschile e Rosucci come miglior calciatrice dell’annata 2025-2026. Il premio, quindi, non dà indicazioni sulle condizioni attuali del giocatore o sui suoi risultati nella stagione 2026-2027.

A margine della premiazione, Yildiz ha parlato anche del possibile rientro dopo l’infortunio dicendo che proverà a tornare in campo «per dicembre».

Gli altri premiati e la cerimonia

La giuria era presieduta da Fabio Capello. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell’AIC Umberto Calcagno e rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

Il premio porta il nome di Giacomo Bulgarelli, storico centrocampista e numero 8 del Bologna. È promosso e organizzato dall’AIC, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Bologna. I prossimi aggiornamenti sulle condizioni di Yildiz dipenderanno dalle comunicazioni del giocatore e della Juventus: il riconoscimento assegnato a Bologna non modifica i tempi del suo recupero.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese