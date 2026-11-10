Lavori di manutenzione, portale Cup inattivo per un’ora questo pomeriggio

PIEMONTE – Azienda Zero, titolare del servizio, ha comunicato lavori di manutenzione straordinaria del portale di prenotazioni sanitarie Cup. Oggi, 10 novembre, dalle 16.30 e per circa un’ora, il Portale del cittadino per i servizi di prenotazione delle prestazioni Cup non sarà attivo.

Restano attivi gli altri canali di prenotazione: call center, sportello fisico e App Cup Piemonte.

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