Museo Egizio di Torino diventa ente pubblico di ricerca autonomo: 5,6 milioni di euro all’anno

TORINO – Il Museo Egizio di Torino avrà un nuovo ente dedicato alla ricerca scientifica. Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta dei ministri dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e della Cultura, Alessandro Giuli, una norma che istituisce l’Istituto nazionale di ricerca egizia, ente pubblico autonomo destinato a valorizzare e potenziare le attività scientifiche sviluppate dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie.

Il nuovo Istituto potrà contare su un finanziamento annuale di 5,6 milioni di euro, destinato a sostenere e rafforzare i progetti di ricerca. L’obiettivo è consolidare il ruolo del Museo Egizio nel panorama scientifico internazionale, renderlo sempre più attrattivo per studiosi e ricercatori e favorire nuove collaborazioni con università e istituzioni italiane e straniere.

La nuova struttura nasce dall’esperienza del Museo Egizio di Torino, il più antico museo al mondo interamente dedicato alla cultura egizia. Negli ultimi dieci anni l’istituzione ha ampliato la propria rete di collaborazioni e partenariati scientifici, partecipando anche a bandi competitivi per ottenere finanziamenti destinati alla ricerca.

Dall’archeologia all’intelligenza artificiale

L’Istituto si occuperà di promuovere studi sulla storia e sulla cultura dell’antico Egitto e di diffondere i risultati delle ricerche sia nella comunità scientifica sia tra il grande pubblico.

Gli ambiti di attività comprenderanno l’archeologia, la conservazione e il restauro avanzato dei reperti, oltre all’utilizzo delle nuove tecnologie per studiare e valorizzare il patrimonio culturale. Tra le aree su cui si concentrerà il lavoro ci saranno in particolare l’archeologia digitale, l’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e la promozione della scienza aperta.

A sottolineare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie è stata la ministra Anna Maria Bernini, secondo cui strumenti come l’intelligenza artificiale possono permettere di approfondire lo studio dei reperti e recuperare informazioni finora difficili da individuare.

“Un papiro può ancora rivelare parole che non siamo riusciti a leggere. Un reperto può raccontarci dettagli della sua storia che finora ci erano sfuggiti”, ha dichiarato Bernini. La ministra ha definito il riconoscimento un passaggio importante per rafforzare la dimensione scientifica del Museo, ampliare le collaborazioni con università e centri di ricerca e offrire nuove opportunità a studiosi e giovani ricercatori.

“Discipline umanistiche e scientifiche, patrimonio culturale e innovazione: è da questo dialogo che nascono nuove scoperte e nuove competenze”, ha aggiunto. “Il patrimonio culturale e artistico non è soltanto una ricchezza da proteggere, ma una fonte inesauribile di conoscenza”.

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