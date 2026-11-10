Novara, arrestato un uomo di 60 anni per spaccio: sequestrati hashish, cocaina e 710 euro

NOVARA – Un uomo di 60 anni, residente a Novara e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di spaccio di droga. Durante una perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno trovato quasi un etto di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 710 euro in contanti.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 novembre. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato l’uomo in via Poerio mentre, a bordo della propria auto, cedeva una dose di cocaina. Accortosi della presenza della polizia, avrebbe cercato di nascondere la sostanza, del peso di 0,6 grammi, sotto il tappetino della vettura.

La persona che aveva acquistato la dose è stata sanzionata per detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.

La successiva perquisizione nell’abitazione del sessantenne ha permesso di trovare un panetto di hashish e numerosi involucri già preparati, per un peso complessivo vicino ai 100 grammi. Sequestrati anche gli strumenti utilizzati, secondo gli investigatori, per preparare le dosi e il denaro contante.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Novara.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese