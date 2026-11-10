Omicidio Veronese, le chat e i piani di fuga: “Andiamo tutti in un posto dove non ci trovano per anni”

TORINO – “Amore, sarete liberi”. È uno dei messaggi inviati da Michele Nicastri alla fidanzata e acquisiti agli atti dell’inchiesta sull’omicidio di Marco Veronese, ucciso con trenta coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2025. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Mario Bendoni, quelle parole si inserirebbero in un rapporto segnato da tensioni e ossessioni crescenti tra Nicastri e Valentina Becuti, ex compagna di Veronese dal 2017 al 2021 e madre dei suoi tre figli.

La richiesta di affidamento e il matrimonio in crisi

Per l’accusa, il movente del delitto sarebbe legato al matrimonio tra Nicastri e Becuti, i cui progetti si sarebbero progressivamente bloccati dopo l’avvio della controversia sull’affidamento dei bambini. Il passaggio decisivo sarebbe stata una lettera inviata da Veronese il 19 giugno 2025 e ricevuta dalla donna il 7 luglio, con la quale l’uomo formalizzava la richiesta di affidamento congiunto. Da quel momento, secondo gli investigatori, la questione sarebbe diventata l’argomento «esclusivo» delle conversazioni tra i due, mettendo in secondo piano i preparativi delle nozze.

Gli investimenti nella relazione e gli appostamenti

Dall’analisi forense dei dispositivi di Nicastri sarebbe emerso un coinvolgimento economico rilevante nella relazione. Gli investigatori hanno trovato ricevute per migliaia di euro relative a soggiorni e weekend nei parchi divertimento pagati dall’uomo. I flussi finanziari avrebbero inoltre documentato investimenti consistenti, un testamento olografo e polizze assicurative a favore di Becuti.

Tra le operazioni ricostruite figura anche l’acquisto di un alloggio in corso Turati, con la proprietà intestata a Nicastri e l’usufrutto alla donna. I carabinieri hanno inoltre ricostruito nove appostamenti sotto casa di Veronese, effettuati da Nicastri tra il 5 e il 20 ottobre 2025.

I messaggi sui piani di fuga

Nelle conversazioni tra i due sarebbero comparsi anche riferimenti a possibili piani di fuga. “Andiamo tutti in un posto dove non ci trovano per anni”, scriveva Nicastri. Becuti rispondeva: “porto via i bambini”. E lui aggiungeva: “Il piano di fuga poi lo perfezioniamo”.

Dall’esame del telefono dell’imputato sarebbero emerse anche ricerche sul web relative al riconoscimento dei figli, tra cui “impugnazione riconoscimento figlio nato fuori da matrimonio” e “riconoscimento figlio naturale già riconosciuto da altro padre”. In una conversazione, la donna avrebbe scritto: “Sono distrutta, sto portando i miei figli all’inferno”.

Le immagini trovate sul telefono di Veronese

Un capitolo distinto dell’indagine ha riguardato l’analisi dei telefoni, compreso quello di Veronese. Nella memoria cache e tra le tracce di navigazione riconducibili al dark web, i militari hanno individuato “2.331 immagini raffiguranti minori in atteggiamenti sessualmente espliciti”. Si tratta, secondo quanto precisato dagli investigatori, di un elemento estraneo al procedimento per omicidio, ma esaminato nel corso dell’udienza per verificare eventuali collegamenti con il movente e completare il quadro delle risultanze investigative.

La nota nel computer di Becuti

Nel computer di Becuti è stata inoltre trovata una nota intitolata “relazione con Marco”, archiviata nella cartella “causa Marco”. Nel documento la donna annotava presunte condotte inappropriate del padre nei confronti della figlia, facendo riferimento a fotografie del 2022 che, secondo la sua descrizione, mostravano “atteggiamenti poco paterni”.

Gli investigatori hanno tuttavia precisato che nelle ultime chat tra Nicastri e Becuti, nel periodo compreso tra la lettera sulla richiesta di affidamento e l’omicidio, non compaiono riferimenti a quelle annotazioni.

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