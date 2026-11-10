COP31, Marnati illustra il piano aria che sostituisce il blocco strutturale degli Euro 5 e il Patto del Verbano

Alla COP31 di Antalya, che si tiene nella località turca dal 9 al 20 novembre 2026, l’assessore all’Ambiente del Piemonte Matteo Marnati ha presentato il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) e il Patto del Verbano. Sono due iniziative già avviate: il Consiglio regionale aveva approvato l’aggiornamento del Piano il 28 luglio 2026, mentre l’accordo tra i gestori idrici Alfa e Acqua Novara.VCO era stato firmato il 4 giugno.

Euro 5: il Piano cancella il blocco strutturale e prevede misure compensative

L’aggiornamento del PRQA abroga la misura che prevedeva limitazioni strutturali alla circolazione dei diesel Euro 5 nei comuni con più di 30.000 abitanti. Al suo posto il Piano indica interventi compensativi, che devono produrre riduzioni delle emissioni coerenti con i vincoli europei. Non significa che siano escluse eventuali misure temporanee antismog, che sono distinte dalla misura strutturale del Piano.

La scelta segna un cambiamento rispetto al 2023, quando il presidente della Regione Alberto Cirio e Marnati definirono inevitabile lo stop ai diesel Euro 5. La posizione espressa allora dalla Regione precedeva il quadro normativo che ha consentito di sostituire il blocco con misure alternative.

Il testo approvato prevede azioni su trasporti, mobilità urbana e agricoltura. Tra quelle considerate per ridurre le emissioni figurano l’estensione alle auto private degli incentivi per il carburante HVO, sistemi di adeguamento dei veicoli esistenti con tecnologia SCR, interventi per gli spazi urbani e colture di copertura invernali. Per le polveri il Piano interviene anche sul riscaldamento a biomassa e sulla riduzione dell’ammoniaca prodotta dalla gestione dei reflui zootecnici.

Ambito Misure indicate Stato e risorse nell’atto Veicoli e trasporti Incentivi per l’HVO anche alle auto private; sistemi SCR di adeguamento dei veicoli; interventi di mobilità urbana Il Piano approva le misure e stima 14 milioni di euro aggiuntivi per l’HVO; per l’azione sulla mobilità urbana indica 19,33 milioni aggiuntivi, oltre a 25 milioni già stimati Agricoltura Colture autunno-vernine di copertura e interventi per contenere le emissioni di ammoniaca 10 milioni di euro di risorse stimate per le coperture Riscaldamento domestico Azioni sulla combustione di biomasse e sugli impianti Misure previste dal Piano; non è indicata nella deliberazione una somma aggiuntiva specifica in questa tabella

La deliberazione del Consiglio regionale quantifica in 43,33 milioni di euro l’incremento complessivo stimato della spesa regionale per le azioni considerate nell’aggiornamento. La cifra non equivale a fondi già erogati: il documento descrive risorse stimate per le misure del Piano. La Regione, nel comunicato sull’approvazione, aveva invece parlato di attività e bandi per oltre 100 milioni di euro; i documenti consultati non chiariscono il rapporto tra i due importi, che potrebbero riferirsi a perimetri diversi.

Per la valutazione delle misure è coinvolta una struttura speciale con Regione, ARPA Piemonte, IRES, Province, Città metropolitana di Torino, università ed enti di ricerca. La deliberazione riferisce che, in una valutazione preliminare dei dati 2025 non ancora validati, il limite annuale per il biossido di azoto risultava rispettato in tutto il Piemonte; per il PM10, invece, sei stazioni avevano registrato superamenti del limite giornaliero, quattro delle quali in aree di traffico urbano. Sono dati preliminari, non un bilancio definitivo dell’efficacia delle nuove misure.

La Regione presenta il Piano come entrato nella fase operativa, ma l’approvazione delle azioni e delle relative stime economiche non dimostra che ogni intervento sia già stato realizzato. Gli aggiornamenti su bandi, finanziamenti assegnati e risultati di monitoraggio serviranno a chiarire tempi ed effetti concreti.

La COP31 si svolge ad Antalya dal 9 al 20 novembre 2026, secondo il calendario ufficiale dell’UNFCCC. Per il Piemonte, gli sviluppi successivi da seguire sono l’attuazione e il finanziamento delle azioni del PRQA e l’eventuale allargamento della collaborazione idrica oltre i due gestori firmatari.

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