Processo Eternit bis: la Cassazione annulla con rinvio. Si torna in Appello

ROMA – Si è svolta alla Corte di Cassazione – Sezione Quarta di Roma, presieduta da Salvatore Dovere, l’udienza per il processo Eternit bis, in cui è parte civile l’associazione Sicurezza e Lavoro. Unico imputato è il magnate svizzero Stephan Schmidheiny.

In mattinata c’è stato l’intervento della consigliera relatrice, Eugenia Serrao, che ha ripercorso le sentenze di primo e secondo grado e la sintesi dei sedici motivi del ricorso alla Suprema Corte. C’è stata quindi discussione delle parti.

Il sostituto procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore ha richiamato la memoria e ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto dei motivi di ricorso.

Una udienza che non ha messo però il punto finale per una delle vicende giudiziarie più lunghe e dolorose d’Italia. La Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del processo Eternit bis a carico dell’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, disponendo un nuovo passaggio davanti ai giudici di secondo grado.

Sfumata così la possibilità di una condanna definitiva a nove anni di reclusione per l’ex patron del colosso dell’amianto, accusato di omicidio colposo plurimo aggravato. Una decisione che ha raggelato la delegazione di familiari delle vittime giunta dal Casalese, che per l’intera giornata di ieri ha tenuto un presidio di protesta e memoria davanti al Palazzaccio di Roma.

Il verdetto della Suprema Corte

Oltre a disporre il rinvio in Appello per una sessantina di decessi legati all’esposizione alle fibre killer, gli ermellini hanno dichiarato la prescrizione in relazione alla morte di altri 25 lavoratori e cittadini. La decisione giunge a fronte delle richieste della Procura generale, che aveva sollecitato la conferma della condanna a 9 anni e 6 mesi.

L’ennesimo stallo giudiziario

Il procedimento era approdato nuovamente a Roma dopo che, nello scorso febbraio, la stessa Cassazione aveva annullato una precedente pronuncia di secondo grado a causa di un vizio procedurale: la mancata traduzione in lingua tedesca della sentenza d’appello.

Un iter tormentato e segnato da una progressiva riduzione dei capi d’imputazione. Schmidheiny – alla guida dello stabilimento di Casale Monferrato dal 1976 al 1986 – era inizialmente chiamato a rispondere della morte di 392 persone nel giudizio di primo grado, conclusosi con una condanna a 12 anni. Fra assoluzioni e il sopravvenire dei termini di prescrizione, i casi contestati nel secondo grado si erano infine ridotti a 91, fino all’ulteriore taglio stabilito dall’ultimo verdetto. Ora la palla passa nuovamente ai giudici d’Appello.

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