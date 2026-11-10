Regione Piemonte, Piano per la gestione del lupo: le associazioni animaliste vogliono partecipare

PIEMONTE – La Regione Piemonte si prepara a elaborare un Piano regionale per la gestione del lupo. Un’iniziativa che, secondo LNDC Animal Protection, dovrà puntare sulla prevenzione dei conflitti e sulla convivenza con la specie, senza diventare uno strumento per legittimare gli abbattimenti. L’associazione ha inviato una lettera al presidente della Regione, Alberto Cirio, e all’assessore all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, con una serie di proposte per la stesura del documento.

La presa di posizione arriva dopo la riunione del tavolo di coordinamento regionale incaricato di lavorare al Piano. La prima bozza dovrebbe essere pronta entro la fine di gennaio 2027. Seguirà una fase di consultazione pubblica, prima dell’adozione da parte della Giunta e del successivo passaggio in Consiglio regionale.

Tra gli obiettivi indicati dall’assessore Bongioanni c’è quello di individuare le misure che la Regione potrà adottare autonomamente per ridurre i conflitti tra la presenza dei lupi e le attività umane, senza dover richiedere ogni volta un parere preventivo a ISPRA.

Le proposte: recinzioni, sorveglianza e nuove tecnologie

LNDC Animal Protection condivide la necessità di individuare soluzioni per prevenire le predazioni, ma ritiene che gli abbattimenti non siano una risposta efficace. “Eliminare alcuni esemplari non significa impedire che altri lupi frequentino le stesse aree o che si verifichino nuove predazioni”, afferma la presidente dell’associazione, Piera Rosati. “Serve invece intervenire sulle condizioni che favoriscono i conflitti, investendo in strumenti di protezione e prevenzione. La convivenza non si costruisce con i fucili”.

Nella lettera inviata alla Regione, l’associazione indica alcune misure non cruente già disponibili: recinzioni elettrificate, ricoveri notturni per gli animali, sorveglianza dei greggi e cani da guardiania adeguatamente selezionati e gestiti. A queste soluzioni, secondo LNDC, si possono affiancare sistemi innovativi di monitoraggio e dissuasione.

Tra le esperienze citate c’è il progetto Dilupoli, avviato in Liguria, che sperimenta anche dispositivi basati sull’intelligenza artificiale e collari a feromoni per ridurre il rischio di predazione. Secondo i dati delle sperimentazioni condotte in Svizzera riportati dall’associazione, questi ultimi avrebbero contribuito a ridurre le predazioni di circa 2,5 volte.

“Consultazione pubblica aperta e partecipata”

LNDC chiede inoltre che la fase di consultazione sulla bozza del Piano coinvolga concretamente le associazioni che si occupano di tutela animale e ambientale. “Ci auguriamo che la Regione Piemonte voglia cogliere questa occasione per dimostrare che è possibile affrontare le criticità senza trasformare un animale selvatico in un bersaglio”, dichiara Rosati.

Per l’associazione, il lupo rappresenta una componente importante degli ecosistemi e il suo ritorno è il risultato delle politiche di conservazione. La sfida, conclude la presidente, è “rendere possibile la convivenza, non cancellare ciò che la natura ha faticosamente ricostruito”.

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