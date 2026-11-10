Vercelli, firmato il protocollo per il centro di ricerca sull’acqua: PFAS, riso e falde tra i temi caldi

A Vercelli è stato firmato il protocollo costitutivo del Management Innovation Center for Water (MIC4W), una collaborazione tra università, istituzioni, imprese e consorzi irrigui dedicata alla gestione dell’acqua. L’accordo, sottoscritto il 9 novembre 2026, individua tra i temi di lavoro contaminanti come PFAS e microplastiche, uso dell’acqua in agricoltura e nell’industria, stoccaggio idrico e ricarica delle falde. Il Politecnico di Torino, tra i promotori, ha pubblicato i dettagli del protocollo.

La firma avvia la collaborazione, ma non documenta da sola l’avvio di sperimentazioni o interventi. L’accordo dura due anni e prevede un tavolo tecnico che dovrà aggiornare le priorità, sviluppare progetti comuni, cercare finanziamenti e monitorare le iniziative.

Risaie, contaminanti e infrastrutture idriche

Il MIC4W si occuperà di qualità, sicurezza e uso sostenibile dell’acqua, tutela degli ecosistemi e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra gli ambiti indicati ci sono il monitoraggio di PFAS, farmaci e microplastiche, i materiali a contatto con l’acqua potabile e le tecnologie per il trattamento, il riuso e l’efficienza idrica. Per l’agricoltura, il protocollo contempla anche lo studio della genetica delle colture, con attenzione al riso, e il miglioramento dell’uso dell’acqua.

L’accordo elenca inoltre modelli per lo stoccaggio idrico e la ricarica controllata delle falde, la gestione degli invasi, la creazione di zone umide e l’ammodernamento di infrastrutture e canali. Per l’industria indica possibili sistemi a circuito chiuso per recuperare acqua nei processi produttivi e tecnologie per ridurre i microinquinanti negli scarichi. Si tratta di ambiti e iniziative da sviluppare, non di risultati già raggiunti o opere annunciate come avviate.

Chi partecipa e dove avrà sede il centro

Hanno sottoscritto il protocollo il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, il Comune di Vercelli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Anbi Piemonte, che rappresenta i consorzi di bonifica e irrigazione. La sede iniziale è prevista nei locali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, in via Piero Lucca 6.

Il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, ha definito la firma «un passo fondamentale per dare vita a un progetto strategico» e ha indicato come obiettivo trasformare la ricerca e il trasferimento tecnologico in risposte per il territorio. Il presidente di Anbi Piemonte, Vittorio Viora, ha invece richiamato la possibilità di sperimentare nuove tecnologie nelle reti irrigue per migliorare la distribuzione dell’acqua e ridurre le perdite. Sono obiettivi espressi dai promotori: il protocollo non presenta un calendario di prove o risultati misurabili già conseguiti.

Le scadenze annunciate a maggio e i passaggi da chiarire

La firma arriva dopo una prima fase istituzionale. Il Comune di Vercelli aveva annunciato il progetto il 15 maggio, dopo l’approvazione in Giunta dello schema di protocollo. In quell’occasione aveva indicato una tabella di marcia con la firma entro fine maggio, la selezione dei ricercatori entro luglio e l’avvio delle prime attività entro settembre. Il comunicato del Politecnico del 9 novembre conferma la sottoscrizione, ma non aggiorna lo stato della selezione né chiarisce se le attività previste per settembre siano iniziate.

Nella comunicazione di maggio il Comune aveva inoltre precisato che, nella fase allora descritta, l’intesa non avrebbe comportato impegni economici diretti per l’amministrazione e che gli aspetti organizzativi ed economici sarebbero stati definiti con successivi accordi attuativi. Anche il protocollo presentato a novembre affida al tavolo tecnico il compito di reperire fondi, ma non indica finanziamenti già assegnati né un budget complessivo.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese