Allarmi bomba nelle scuole della Granda: evacuazioni e controlli a Cuneo, Alba, Bra, Ceva, Demonte, Mondovì, Racconigi, Saluzzo e Savigliano

Una serie di email minatorie ha fatto scattare l’11 novembre 2026 evacuazioni precauzionali e controlli in scuole di diversi centri della provincia di Cuneo. Le segnalazioni hanno interessato, tra gli altri, Cuneo, Alba, Bra, Ceva, Demonte, Mondovì, Racconigi, Saluzzo e Savigliano. L’allarme ha prodotto risposte diverse da istituto a istituto: in alcuni casi gli studenti sono stati fatti uscire, in altri sono stati avviati controlli senza evacuazione. Ci sono stati oltre venti istituti coinvolti e migliaia di studenti evacuate.

A Ceva evacuate elementari, medie e superiori

A Ceva sono state evacuate le scuole elementari, le medie e l’istituto superiore Baruffi. Secondo il sindaco Fabio Mottinelli, dopo una verifica gli studenti del Baruffi sono rientrati; le famiglie hanno invece accompagnato a casa i bambini e i ragazzi degli altri due ordini scolastici. Per chi non era ancora stato raggiunto dai genitori il Comune ha trovato una sistemazione temporanea in sale pubbliche vicine.

Mondovì, evacuazione preventiva dei tre istituti superiori

A Mondovì il Comune ha concordato con i dirigenti scolastici, la Polizia locale e i Carabinieri l’evacuazione preventiva di studenti, docenti e personale dei tre istituti superiori cittadini: Cigna-Baruffi-Garelli, Giolitti-Bellisario e Vasco-Beccaria-Govone. La decisione è stata presa per consentire le operazioni di verifica e bonifica. L’ANSA ha riferito inoltre di segnalazioni in scuole di Cuneo, Bra, Ceva, Alba, Savigliano, Racconigi e Saluzzo.

Ad Alba, secondo la cronaca locale, l’allarme ha coinvolto la Scuola Enologica Umberto I e la primaria Rodari, entrambe evacuate in via precauzionale. A Demonte, invece, all’Istituto comprensivo Lalla Romano gli studenti sono rimasti a scuola mentre i Carabinieri effettuavano sopralluoghi nei plessi.

La Provincia: consultazione con prefetto e sindaci

Una nota della Provincia, riferisce che il presidente dell’ente ha svolto una consultazione d’urgenza con il prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, e con i sindaci dei Comuni sopra i 10 mila abitanti: Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Busca. La nota attribuisce ai dirigenti scolastici, in raccordo con le autorità e le amministrazioni locali, le eventuali decisioni di evacuazione precauzionale. Annuncia inoltre che i sindaci avrebbero chiesto al prefetto un incontro insieme ai dirigenti scolastici: nelle informazioni reperite, si tratta di un passaggio previsto, non di un incontro già avvenuto.

Il testo integrale della comunicazione non è stato reperito sul sito istituzionale della Provincia: il contenuto è quindi attribuito alla nota così come ripresa dalla cronaca locale. Le fonti consultate non indicano un calendario provinciale unitario per la ripresa delle lezioni.

Il quadro resta distinto dagli accertamenti nazionali

Nel pomeriggio dell’11 novembre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che, dalle verifiche nazionali svolte fino a quel momento, non emergevano elementi di un pericolo concreto; gli approfondimenti erano ancora in corso. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha definito prematuro parlare di una regia comune e ha rimandato le valutazioni agli investigatori.

La notizia si inserisce in una giornata di segnalazioni in più province piemontesi, un con diversi allarmi nelle scuole piemontesi. Per la provincia di Cuneo, il dato utile alle famiglie resta quello concreto: a Ceva il Baruffi ha riaperto dopo i controlli, mentre per gli altri istituti coinvolti le fonti disponibili non offrono un bilancio finale complessivo.

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