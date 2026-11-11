Allarme bomba nelle scuole, nuova ondata di email minatorie in Italia: segnalazioni anche a Torino

TORINO – Nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane nella mattinata di mercoledì 11 novembre 2026. Una serie di email contenenti minacce di attentati è stata recapitata alle caselle di posta elettronica di numerosi istituti scolastici in diverse città, facendo scattare le procedure di emergenza e provocando l’evacuazione di studenti e personale.

Secondo le prime ricostruzioni, il messaggio sarebbe stato inviato intorno alle 9.50 a 94 scuole distribuite sul territorio nazionale. Tra le città interessate figurano Roma, Milano, Napoli e Bologna, ma le segnalazioni riguardano anche altre province italiane.

Il messaggio minatorio arrivato nelle scuole

L’email contiene minacce particolarmente violente ed è firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader del Vilayat di Misoginistan.

Nel testo si sostiene che all’interno degli edifici scolastici sarebbe stato collocato un ordigno esplosivo, con un innesco a distanza. Il messaggio contiene inoltre minacce di morte e riferimenti a un presunto attentato contro l’auto del presidente del Consiglio.

La comunicazione, proveniente da un indirizzo email riconducibile a un dominio estero, ha immediatamente fatto scattare l’allarme. I dirigenti scolastici hanno avvertito le forze dell’ordine e, in diversi istituti, è stata disposta l’evacuazione precauzionale degli edifici.

Le scuole coinvolte anche in Piemonte

La nuova ondata di minacce interessa diverse aree del Paese. Tra i territori citati nelle prime ricostruzioni compare anche Torino, insieme a numerose altre città italiane.

Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti i nomi delle singole scuole piemontesi che avrebbero ricevuto il messaggio. Non ci sono ancora informazioni sufficienti per confermare quali istituti della regione abbiano disposto evacuazioni o interrotto le lezioni.

Il Piemonte era già stato interessato da un episodio analogo il 2 novembre scorso, quando un’email con una minaccia di bomba aveva raggiunto anche l’Istituto comprensivo di Trino, in provincia di Vercelli. In quell’occasione la dirigenza aveva disposto l’uscita anticipata degli studenti delle scuole medie e sul posto erano intervenuti i carabinieri con un’unità cinofila. Le verifiche avevano escluso la presenza di qualsiasi ordigno.

Indagini della Polizia Postale

Sulle nuove email sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e della Polizia Postale, chiamata a ricostruire la provenienza dei messaggi e a individuare i responsabili.

Anche in questa occasione le minacce hanno provocato disagi e preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico, costringendo numerosi istituti ad attivare i protocolli di sicurezza.

Le verifiche sono necessarie per accertare che non vi siano pericoli reali, mentre le prime informazioni disponibili riconducono l’episodio a una nuova campagna di falsi allarmi diffusi attraverso la posta elettronica.

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