L’occupazione dell’Università di Torino si sposta a Palazzo Nuovo dopo due settimane al Campus Einaudi

TORINO – La mobilitazione studentesca all’Università di Torino prosegue, ma cambia sede. Dopo due settimane di occupazione del Campus Luigi Einaudi, gli studenti hanno deciso di spostare la protesta a Palazzo Nuovo.. L’occupazione è iniziata lunedì 9 novembre.

La decisione è stata comunicata attraverso una mail inviata ai docenti dell’Ateneo, nella quale gli studenti spiegano le ragioni del nuovo passaggio della mobilitazione e gli obiettivi che intendono perseguire nei prossimi giorni.

«Sulla scia delle mobilitazioni nate al Campus Luigi Einaudi, abbiamo deciso a partire da lunedì 9 di occupare il polo di Palazzo Nuovo, con l’obiettivo di renderlo un luogo di formazione alternativa e provare a costruire un modello di università diversa che ponga veramente uno sguardo critico sui saperi che ci vengono insegnati», scrivono gli occupanti.

Al centro della protesta c’è la critica al rapporto tra università e mondo delle imprese, in particolare quelle legate all’industria bellica, ma anche alle prospettive occupazionali offerte agli studenti.

«Questa decisione nasce dall’esigenza di noi studenti di prendere spazio all’interno di un’università che continua a stringere accordi con le aziende di guerra e che ci prepara a un futuro di precariato», si legge ancora nella comunicazione.

L’appello a docenti e ricercatori e l’assemblea di martedì

Gli studenti non intendono limitare la mobilitazione alla sola partecipazione studentesca. Nella mail rivolgono infatti un invito anche a docenti, ricercatori e lavoratori dell’Università di Torino, chiedendo loro di prendere parte alla costruzione di un diverso modello di ateneo.

«È fondamentale che anche i professori, ricercatori, lavoratori prendano parte all’università che vogliamo», scrivono, richiamando l’esperienza delle iniziative e delle occasioni di confronto già organizzate durante le due settimane di occupazione al Campus Luigi Einaudi.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 10 novembre alle 10, quando a Palazzo Nuovo si terrà un’assemblea per discutere e definire il programma delle attività e delle iniziative previste durante i prossimi giorni di occupazione.

La mobilitazione, dunque, non si ferma con la conclusione dell’esperienza al Campus Einaudi, ma si trasferisce in un altro dei principali poli dell’Università di Torino, mantenendo al centro i temi della militarizzazione della ricerca, del rapporto tra università e imprese e del futuro del lavoro per le nuove generazioni.

Intanto oggi è saltato l’incontro tra gli studenti e il Senato accademico.

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