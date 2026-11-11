ATP Finals, oggi a Torino allenamenti aperti: Bolelli e Vavassori al Fan Village

TORINO – Mercoledì 11 novembre 2026 a Torino iniziano gli allenamenti delle Nitto ATP Finals aperti al pubblico. Al Fan Village la FITP annuncia Simone Bolelli e Andrea Vavassori dalle 12 alle 14 e i brasiliani Orlando Luz e Rafa Matos dalle 16 alle 17; cita anche il francese Arthur Fils, senza indicarne l’orario. Il programma della FITP per la giornata riporta sessioni anche al Circolo della Stampa Sporting.

Gli orari sono da considerare indicativi: il programma ufficiale degli allenamenti avverte che non è disponibile una scansione ufficiale completa e che inizio e fine delle sessioni possono cambiare.

Le sessioni annunciate per mercoledì 11 novembre

Luogo Giocatori e orari indicati dalla FITP Indicazioni per il pubblico Fan Village Simone Bolelli e Andrea Vavassori, 12-14; Orlando Luz e Rafa Matos, 16-17. La FITP cita anche Arthur Fils, senza specificare l’orario. Il campo è accessibile fino alle 19. Circolo della Stampa Sporting Marcelo Arevalo e Mate Pavic dalle 14.30 alle 16, su due campi diversi. La FITP annuncia poi Christian Harrison e Neal Skupski per un’ora e, in seguito, Henry Patten. L’apertura è indicata alle 10 e la chiusura alle 16, ma è stimata. La sequenza delle sessioni descritta dalla FITP prosegue oltre quell’orario.

Il programma della FITP non assegna un orario ad Arthur Fils. Inoltre, la successione delle sessioni allo Sporting non coincide con la chiusura stimata alle 16 riportata dal sito dei biglietti: perciò gli orari delle singole sessioni e l’effettiva durata della permanenza al circolo non sono certi.

Biglietto e accessi tra Sporting, Arena e Fan Village

Per l’11 novembre il listino ufficiale indica il biglietto allenamenti del Circolo della Stampa Sporting a 45 euro, in tribuna non numerata. Al prezzo si applicano il 10% di prevendita e una commissione di servizio che dipende dal tipo di biglietto: il totale può quindi essere più alto. La disponibilità residua non è indicata nelle informazioni consultate.

Nelle giornate dall’11 al 14 novembre il biglietto allenamenti Sporting consente anche di accedere alle sessioni all’Inalpi Arena e al campo di allenamento del Fan Village, limitatamente al primo padiglione. Per il Fan Village non è previsto un biglietto separato in questi giorni; l’11 novembre l’accesso al campo è consentito fino alle 19. Il listino ufficiale con tariffe e costi aggiuntivi riporta prezzi e condizioni d’ingresso.

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