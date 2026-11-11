Presidio call center a Torino, la Regione chiederà di partecipare al tavolo ministeriale

Circa 300 lavoratrici e lavoratori dei call center hanno partecipato l’11 novembre al presidio davanti al grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Dopo la manifestazione, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l’assessore Andrea Tronzano e i rappresentanti del gabinetto del presidente Alberto Cirio. La Regione chiederà di partecipare al tavolo ministeriale di giovedì 12 novembre e, in base all’esito, valuterà l’apertura di un confronto regionale.

Sono impegni ancora da concretizzare: la richiesta di partecipazione al tavolo deve essere presentata e l’eventuale confronto piemontese è subordinato agli sviluppi di quello nazionale. I sindacati chiedono garanzie per l’occupazione e strumenti per accompagnare la trasformazione del settore, compresi percorsi di riqualificazione professionale.

Che cosa si discuterà al tavolo ministeriale

La convocazione del 12 novembre è stata annunciata da Slc Cgil, che riferisce che il tavolo è stato convocato dai ministri del Lavoro e delle Imprese. Il sindacato chiede di affrontare la crisi del comparto CRM/BPO, che comprende i call center in outsourcing, e di mettere a disposizione strumenti e risorse per gestire la transizione professionale. Tra i temi indicati ci sono la formazione, l’impatto dei sistemi di intelligenza artificiale e la responsabilità delle grandi aziende committenti. La convocazione è riportata nel comunicato di Slc Cgil del 14 ottobre.

Lo sciopero nazionale dell’11 novembre e il presidio torinese erano stati proclamati dalle sigle sindacali per richiamare l’attenzione sulle crisi aperte e chiedere tutele e percorsi di riconversione. Nel comunicato delle organizzazioni piemontesi, le sigle stimavano in circa 3.000 gli addetti regionali del comparto e sollecitavano un confronto con il presidente Cirio.

Le stime occupazionali e il caso Konecta

La stima di circa 2.000 posti a rischio in Piemonte, rilanciata durante la manifestazione, è una valutazione sindacale: non indica posti già soppressi. Anche il numero complessivo degli addetti varia a seconda delle fonti: il comunicato sindacale del 9 novembre parla di circa 3.000 persone nel comparto, mentre un atto ispettivo presentato alla Camera in ottobre riporta una stima di circa 4.000 addetti e fino a 2.000 posti a rischio. I documenti non chiariscono se siano stati usati perimetri e metodi di calcolo omogenei, quindi le cifre non sono direttamente confrontabili.

Una delle vertenze piemontesi citate riguarda Konecta e le sedi di Asti e Ivrea. Un atto ispettivo alla Camera ricostruisce il ritiro del precedente progetto di chiusura dei due siti e l’intenzione di trasferire a Torino circa 125 addetti alle attività di back office non telefoniche, dopo una procedura di uscite volontarie. Si tratta della ricostruzione contenuta nell’atto, non di una nuova comunicazione aziendale. Il nodo dei trasferimenti risultava ancora aperto anche nel resoconto locale del 9 novembre: per Ivrea si parlava di circa quaranta addetti interessati e di una trattativa da riavviare su trasferimenti e lavoro da remoto.

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