Provincia di Cuneo, ammessi Robaldo e 33 candidati: voto il 29 novembre

CUNEO – Luca Robaldo è l’unico candidato ammesso alla presidenza della Provincia di Cuneo. L’Ufficio elettorale ha concluso il 10 novembre i controlli sulle candidature e ammesso anche tutte e tre le liste per il Consiglio provinciale, che presentano 33 candidati in totale. Il voto è fissato per domenica 29 novembre e sarà riservato a sindaci e consiglieri comunali, non ai cittadini.

La comunicazione dell’Ufficio elettorale della Provincia riporta l’esito delle verifiche e indica per l’11 novembre alle 9 il sorteggio dell’ordine delle liste sulla scheda. La pagina istituzionale delle elezioni provinciali 2026, consultata per questa revisione, non riporta ancora l’esito dell’estrazione: l’ordine definitivo resta quindi da confermare.

Le candidature ammesse

Per la presidenza è stata ammessa la candidatura di Robaldo, collegata alla lista “Provincia casa dei Comuni Robaldo Presidente”. Non essendoci altri candidati alla carica, non è previsto un sorteggio per la scheda della presidenza.

Le tre liste ammesse per il Consiglio sono “Ripartiamo dalla Granda”, con 10 candidati, “La nostra Provincia”, con 11, e “Patto civico per la Granda”, con 12: il totale è di 33. Secondo la comunicazione provinciale, tutte hanno superato i controlli sulle sottoscrizioni richieste. Per le candidature alla presidenza la soglia indicata è il 15% degli aventi diritto, pari in questa procedura a 422 firme; per le liste del Consiglio è il 5%, corrispondente a 141.

Chi vota e come si svolgeranno le operazioni

Quella provinciale è un’elezione di secondo livello: in base alla legge 56 del 2014, votano i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia. Il voto per il Consiglio è ponderato in base alla fascia demografica del Comune di appartenenza: perciò il peso della scheda non è uguale per tutti gli amministratori.

Il decreto provinciale d’indizione stabilisce che si voti dalle 8 alle 20 al Centro Incontri della Provincia, in corso Dante 41 a Cuneo. Lo scrutinio è previsto dalle 8 del 30 novembre. Insieme al presidente saranno eletti i 12 componenti del Consiglio provinciale.

Il passaggio successivo

Le verifiche delle candidature hanno concluso il controllo formale dei documenti e delle sottoscrizioni; non determinano l’esito del voto. Il sorteggio dell’ordine delle tre liste deve definire la loro posizione sulla scheda. La Provincia pubblica atti e aggiornamenti nella sezione dedicata alla consultazione: l’esito dell’estrazione, non ancora disponibile nella pagina consultata, è il passaggio da verificare prima di considerare chiuso il quadro delle schede.

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