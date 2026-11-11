Directa SIM, partito il processo a Torino: nuova udienza nel 2027

Il processo a Directa SIM e ad alcuni suoi amministratori e sindaci è iniziato l’11 novembre 2026 a Torino. Alla prossima udienza, prevista a febbraio ma senza un giorno ancora indicato, saranno ascoltati come testimoni dell’accusa funzionari di Banca d’Italia e Consob. La prima udienza non ha portato a decisioni sul merito.

Il ruolo di Banca d’Italia e la posizione di Directa

Banca d’Italia è stata indicata come persona offesa e resterà presente nel procedimento, ma ha comunicato in aula che non chiederà danni come parte civile. Sono posizioni processuali diverse: la presenza come persona offesa non comporta, da sola, una richiesta di risarcimento.

Directa SIM è imputata come società e, al tempo stesso, si è costituita parte civile contro alcuni imputati. La società sostiene che le irregolarità contestate dai pubblici ministeri siano attribuibili a personale esterno. Una parte di queste persone, ha patteggiato o chiesto la messa alla prova durante l’udienza preliminare.

Al termine dell’udienza l’avvocato della società, Daniele Zaniolo, ha dichiarato: “Qui nessuno ha patito danni tranne noi”. Tra gli imputati figura anche Massimo Segre, presidente del consiglio di amministrazione. La difesa della società aveva già sostenuto che il procedimento riguarda questioni tecniche di diritto bancario e interpretazione delle regole, dichiarando di ritenere corretto l’operato di Directa.

Che cosa contestano le accuse

Per ricostruire il contesto occorre distinguere le contestazioni emerse durante le indagini da ciò che sarà accertato nel processo. Secondo le informazioni attribuite alla Procura e diffuse nel marzo 2025, tra il 2019 e il 2023 Directa avrebbe custodito e amministrato circa 300 milioni di euro l’anno di liquidità affidata da clienti istituzionali, bancari e aziendali, utilizzandola per finanziare altri istituti di credito. Questi avrebbero riconosciuto alla SIM tassi mediamente superiori del 2% rispetto a quelli corrisposti ai depositanti. L’ipotesi accusatoria era che tale attività eccedesse i servizi consentiti a una società d’intermediazione mobiliare e non fosse legata all’esecuzione di ordini su strumenti finanziari sostenendo l’ipotesi che nei bilanci 2019-2022 non fossero indicati alcuni rischi collegati a questa attività.

Directa ha contestato la ricostruzione accusatoria. Nel comunicato diffuso dopo il rinvio a giudizio, la società ha definito la vicenda tecnicamente complessa e ha sostenuto che la tesi dell’accusa non corrisponde alle norme applicabili. Ha inoltre dichiarato che nel procedimento non sarebbero state contestate irregolarità nei numeri dei bilanci. Directa affermava che le questioni sarebbero state approfondite in dibattimento e si diceva fiduciosa che emergesse la correttezza del proprio operato.

Il calendario del dibattimento

Il rinvio a giudizio era stato disposto dal Gup di Torino il 3 marzo 2026, che aveva fissato l’udienza dibattimentale per l’11 novembre. Lo conferma il comunicato societario con cui Directa annunciava la decisione. La prossima udienza è attesa a febbraio: saranno sentiti funzionari di Banca d’Italia e Consob indicati dall’accusa. La data precisa non è stata resa nota nel resoconto consultato. Sarà uno dei passaggi istruttori del processo, non una pronuncia anticipata sulla responsabilità degli imputati.

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