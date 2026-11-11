Biella, email minatorie nelle scuole: ma gli studenti restano in classe

Mercoledì 11 novembre alcune scuole del Biellese hanno ricevuto un’email con minacce di attentati. Gli studenti sono rimasti in classe e non risultano evacuazioni nella provincia. Il sindaco di Biella Marzio Olivero ha invitato i dirigenti scolastici ad avvisare subito le forze dell’ordine e ad attendere i controlli.

Tra le scuole coinvolte ci sono l’Istituto di istruzione superiore Eugenio Bona e la scuola media San Francesco, a Biella, e il liceo del Cossatese e Valle Strona.

La linea indicata dal sindaco di Biella è stata di avvisare il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Le notizie disponibili riferiscono che i dirigenti hanno lasciato gli studenti in classe durante gli accertamenti. Non riportano conferme della presenza di ordigni, ma non è disponibile un esito conclusivo ufficiale riferito a tutti gli istituti coinvolti.

Le email hanno raggiunto scuole anche in altre città italiane, dove in alcuni casi sono state disposte evacuazioni precauzionali. A Biella la scelta riferita dalle cronache è stata diversa: gli studenti sono rimasti nelle aule mentre venivano richieste le verifiche.

Le ricostruzioni locali attribuiscono il messaggio a un mittente che si firmava Mikhail Andropov. La firma e le minacce contenute nell’email non identificano l’autore né dimostrano la presenza di un pericolo concreto. Per le scuole biellesi, resta da attendere un quadro conclusivo delle verifiche da parte delle autorità competenti.

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