Ex Ilva, niente accordo sulla CIGS: la richiesta include 515 addetti a Novi

NOVI LIGURE – Il confronto del 10 novembre sulla cassa integrazione straordinaria dell’ex Ilva si è chiuso senza un accordo con i sindacati. La richiesta di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria riguarda fino a 8.622 lavoratori del gruppo e indica 515 addetti per lo stabilimento di Novi Ligure. Il dato novese fa parte della platea richiesta: non è un conteggio delle persone effettivamente in cassa nello stesso momento. Secondo quanto riferito da ANSA, durante l’incontro INPS e azienda hanno assicurato il pagamento il 12 dicembre per 4.450 lavoratori attualmente interessati dalla cassa e delle altre competenze maturate; questa rassicurazione, ancora da verificare con le parti, non ha portato alla firma sindacale.

La procedura prevede il pagamento diretto da parte dell’INPS, anziché l’anticipo dell’azienda. Per rendere operative le pratiche servono gli adempimenti dell’istituto e dell’azienda: il segretario nazionale Uilm Guglielmo Gambardella ha riferito che al tavolo è stato ottenuto un cronoprogramma e che saranno istituiti confronti tra azienda e sindacati nelle diverse sedi. Il comunicato Uilm del 10 novembre parla di impegni per gestire le pratiche ed evitare ritardi alle prossime scadenze. Non attesta, però, che tutte le pratiche siano già state completate o che gli accrediti siano avvenuti.

La Fim-Cisl ha descritto l’incontro come tecnico e ha chiesto chiarimenti sulle procedure per i lavoratori diretti, dell’indotto e degli appalti. Tra i punti segnalati dal sindacato c’è il metodo con cui le aziende degli appalti dovranno dimostrare la quota del 50% del fatturato, indicata come criterio per accedere al sostegno. Nel suo comunicato sul tavolo tecnico, la Fim afferma che il pagamento del «prossimo giorno 12» sarà il banco di prova, senza precisare il mese.

Perché i sindacati non hanno firmato

Fim, Fiom e Uilm hanno motivato il mancato accordo con l’assenza di garanzie sufficienti sulle prospettive degli stabilimenti e sull’occupazione. Per Valerio D’Alò, segretario nazionale Fim-Cisl, firmare avrebbe significato condividere le finalità della procedura; la Uilm ha chiesto un incontro a Palazzo Chigi. Il sostegno al reddito affronta gli effetti della sospensione del lavoro, ma non definisce un piano per mantenere o rilanciare la produzione.

Per Novi Ligure resta quindi aperto anche il nodo della continuità industriale: la cassa non chiarisce quali lavorazioni proseguiranno né quale soluzione garantirà le forniture necessarie. Il tema si inserisce nel confronto sul futuro produttivo dello stabilimento novese. Le decisioni sulla procedura riguardano più siti del gruppo, ma i numeri della richiesta e quelli dei lavoratori attualmente in cassa descrivono platee diverse.

Sul piano industriale, i sindacati chiedono la convocazione a Palazzo Chigi e informazioni dettagliate sulle offerte. Per Novi, così come per gli altri stabilimenti coinvolti, restano da conoscere l’esito della valutazione dei commissari e le conseguenze dei piani sulle attività e sull’occupazione. Il mancato accordo sulla CIGS e gli impegni operativi sui pagamenti non sciolgono questi interrogativi.

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