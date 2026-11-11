Gruppo Sella, utile a 204,1 milioni con la plusvalenza Hype

BIELLA – Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo Sella ha registrato un utile netto consolidato di 204,1 milioni di euro, comprensivo di una plusvalenza di 70,3 milioni legata all’acquisizione di Hype e alla rivalutazione della quota già posseduta. Senza quell’effetto, il risultato indicato dal gruppo è di 133,8 milioni. I risultati al 30 settembre, approvati il 10 novembre dal consiglio di amministrazione di Banca Sella Holding, mostrano anche un aumento di finanziamenti e raccolta. I dati riguardano il gruppo nel suo insieme, con sede a Biella, e non sono una misura della sola attività in Piemonte. Il comunicato sui risultati al 30 settembre 2026 riporta i dati consolidati.

Come cambia il confronto escludendo Hype

L’utile consolidato di 204,1 milioni si confronta con i 132,2 milioni dello stesso periodo del 2025. Il raffronto risente però della plusvalenza legata a Hype. Per valutare l’andamento al netto di questo effetto, il gruppo indica un risultato di 133,8 milioni, contro 120,8 milioni nel 2025 su base comparabile.

Quest’ultimo confronto esclude anche due componenti positive non ricorrenti registrate l’anno scorso, legate all’Opas su illimity e alla cessione di Codd&Date. Sulla base dei valori riportati, la crescita è di circa il 10,8%. La plusvalenza Hype, invece, non corrisponde ai ricavi ordinari dell’attività bancaria.

Il Gruppo Sella ha acquisito il controllo totalitario di Hype il 6 febbraio 2026 e da quella data la società è consolidata integralmente. Per rendere confrontabili i periodi, il gruppo ha ricalcolato il dato 2025 considerando Hype nel perimetro per tutti i nove mesi. La nota del gruppo sull’acquisizione ricostruisce il passaggio di controllo.

Finanziamenti e raccolta in aumento

Al 30 settembre gli impieghi del gruppo, cioè i finanziamenti in essere, ammontavano a 13,7 miliardi di euro, il 10,1% in più rispetto a settembre 2025. Nei primi nove mesi sono stati erogati 3,1 miliardi a famiglie e imprese, contro 2,7 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente. Le erogazioni rappresentano il flusso di nuovi prestiti, mentre gli impieghi misurano lo stock complessivo dei finanziamenti.

La raccolta globale, al netto dei pronti contro termine, ha raggiunto 84,6 miliardi, con una crescita del 15% su base annua. La raccolta netta da inizio anno è stata di 7,6 miliardi, di cui 300 milioni riferibili a Hype.

Si tratta di dati riferiti al gruppo nel suo insieme: il comunicato non indica quale quota di finanziamenti o raccolta sia riconducibile ai clienti piemontesi.

Ricavi e costi: il rapporto costi-ricavi sale

Il margine di intermediazione è aumentato del 13,1%, arrivando a 953,4 milioni di euro. I costi operativi sono cresciuti del 14,3%, a 690 milioni. Nel confronto riportato dal gruppo, il rapporto costi-ricavi è passato dal 70,7% al 72%: le spese sono quindi aumentate più dei ricavi nel periodo.

Il risultato della sola Banca Sella

Il dato della banca va distinto da quello consolidato del gruppo, che comprende la capogruppo e le altre società. Banca Sella ha registrato da sola un utile di 129,6 milioni di euro, in aumento dell’8,6% sul corrispondente periodo del 2025.

Gli impieghi di Banca Sella a famiglie e imprese sono arrivati a 11,1 miliardi, in crescita del 9,7%. Le nuove erogazioni sono state pari a 1,7 miliardi, contro 1,3 miliardi un anno prima.

I risultati descrivono un aumento dei volumi e un utile positivo anche al netto della plusvalenza Hype. Non permettono però di ricavare un quadro specifico dell’economia biellese o piemontese: i dati comunicati sono consolidati a livello di gruppo e non sono suddivisi per territorio.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese