INVALSI 2027, dall’11 novembre le iscrizioni delle scuole

Dall’11 novembre 2026 le scuole possono iscriversi alle prove INVALSI dell’anno scolastico 2026/2027. Il calendario nazionale colloca le somministrazioni tra marzo e maggio 2027 e introduce, accanto alle prove di Italiano, Matematica e Inglese, una rilevazione facoltativa delle competenze digitali. La data di apertura è indicata nella lettera del presidente INVALSI inviata ai dirigenti scolastici.

L’iscrizione è a carico degli istituti: studenti e famiglie non devono presentare una domanda individuale. Per organizzare le prove, le scuole devono distinguere tra classi campione e non campione, che hanno finestre e modalità di somministrazione differenti. Nella primaria le prove sono cartacee; nella secondaria si svolgono al computer.

Il calendario INVALSI 2027, classe per classe

Le date della primaria sono comuni. Per le classi della secondaria, invece, il calendario assegna finestre alle classi non campione e periodi più brevi a quelle campione: in questi ultimi casi è la scuola a scegliere le giornate previste per le diverse prove.

Classe Date e modalità Prove II primaria 5 e 6 maggio; cartacee Italiano il 5 maggio; lettura il 5 maggio solo nelle classi campione; Matematica il 6 maggio V primaria 3, 5 e 6 maggio; cartacee Inglese il 3 maggio; Italiano il 5; Matematica il 6 III secondaria di primo grado Classi campione: quattro giornate scelte tra 1, 2, 5, 6 e 7 aprile. Altre classi: dall’1 al 30 aprile; al computer Italiano, Matematica e Inglese; DIGCOMP nelle sole classi campione II secondaria di secondo grado Classi campione: tre giornate scelte tra 10 e 13 maggio. Altre classi: dal 10 al 31 maggio; al computer Italiano, Matematica e DIGCOMP V secondaria di secondo grado Classi campione: quattro giornate scelte tra 1° e 5 marzo. Altre classi: dall’1 al 31 marzo; al computer Italiano, Matematica, Inglese e DIGCOMP

Per la terza media e l’ultimo anno delle superiori è inoltre prevista una sessione suppletiva, dal 20 maggio all’8 giugno 2027. Il calendario ufficiale delle somministrazioni riporta le finestre complete e specifica che le classi campione svolgono le prove con un osservatore esterno.

DIGCOMP: una rilevazione distinta dalle prove di apprendimento

La rilevazione delle competenze digitali fa riferimento al quadro europeo DigComp e, secondo la lettera INVALSI, usa compiti autentici per valutare ciò che gli studenti sanno fare, anziché basarsi soltanto su autodichiarazioni. Nel 2027 debutta in via sperimentale nelle sole classi campione di terza media; è prevista anche in seconda e quinta superiore, per classi campione e non campione.

DIGCOMP è facoltativa in tutti i gradi in cui viene proposta. Non è requisito di ammissione all’esame di Stato e, per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori, i risultati non confluiranno nel Curriculum dello studente. Restano distinte le prove ordinarie: per la terza media e per l’ultimo anno delle superiori, la normativa richiamata dall’INVALSI prevede che il loro svolgimento costituisca requisito di ammissione all’esame.

Le informazioni operative per gli istituti

Il calendario pubblico non identifica i singoli istituti piemontesi selezionati come classi campione. La lettera INVALSI rinvia le indicazioni organizzative di dettaglio all’area riservata per le segreterie scolastiche, i referenti per la valutazione e i dirigenti: saranno quindi le comunicazioni operative rivolte alle scuole a chiarire l’assegnazione e gli adempimenti.

Nella lettera e nel calendario pubblico consultati non è indicata una scadenza generale per completare l’iscrizione. Per gli istituti il passaggio immediato è verificare le istruzioni nell’area riservata e programmare le prove entro le finestre assegnate, tenendo conto delle differenze tra classi campione e non campione.

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