Piemonte, ammessa la proposta Liberi Subito sul fine vita: ora passa in commissione

Il 10 novembre 2026 l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte ha dichiarato ricevibile e ammissibile Liberi Subito, la proposta di legge d’iniziativa popolare sul fine vita promossa dall’Associazione Luca Coscioni. La decisione permette alla proposta di proseguire l’iter: il testo dovrà essere assegnato alla commissione consiliare competente, prima dell’esame in Aula.

Il via libera riguarda l’ammissibilità dell’iniziativa, non l’approvazione della legge. Nicco ha precisato che la verifica preliminare non è un giudizio sul contenuto né certifica la costituzionalità di ogni disposizione. La discussione politica e l’esame del testo devono ancora svolgersi.

Una proposta sostenuta da circa 16mila firme

L’iniziativa è stata presentata con circa 16mila firme raccolte in 626 Comuni piemontesi. Il dato è stato diffuso dai promotori: l’Associazione Luca Coscioni aveva annunciato il deposito delle sottoscrizioni il 23 settembre, spiegando che la soglia richiesta per l’iniziativa popolare è di 8mila firme. Le cifre descrivono la raccolta dichiarata dai promotori; non è stato reperito un conteggio istituzionale pubblicato insieme alla decisione di ammissibilità.

Il passaggio ha un significato procedurale concreto: la proposta può entrare nel percorso di esame previsto per le iniziative popolari. Non anticipa però l’esito del confronto né garantisce che il testo diventi legge.

Quali sono i prossimi passaggi e i tempi previsti

La procedura regionale prevede che, dopo la dichiarazione di ammissibilità, la Presidenza assegni la proposta alla commissione competente. La commissione deve sentire i promotori o i loro delegati e presentare una relazione al Consiglio entro tre mesi dall’assegnazione. Il Consiglio prende poi in esame la proposta entro due mesi dalla relazione.

Le scadenze non fissano già una data per il voto finale: il primo termine decorre dall’assegnazione alla commissione, la cui data non risulta ancora documentata nelle fonti consultate. Se il Consiglio non prende in esame la proposta entro i due mesi successivi alla relazione, la disciplina prevede ulteriori passaggi per portarla all’esame e alla votazione. Anche il regolamento stabilisce che la proposta arrivi al Consiglio nel testo redatto dai promotori.

Il precedente del 2024 e il confronto politico

La nuova iniziativa riapre un percorso che nel marzo 2024 si era interrotto prima dell’esame di merito: il Consiglio regionale aveva approvato una pregiudiziale di costituzionalità sulla precedente proposta. Il tema torna ora all’attenzione dell’assemblea con una nuova iniziativa popolare e con il passaggio preliminare dell’ammissibilità superato.

Le posizioni politiche restano diverse. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha ribadito di preferire una legge nazionale; esponenti della Lega hanno invece manifestato sostegno alla discussione della proposta regionale. Le posizioni espresse dai partiti e dai singoli consiglieri non determinano l’esito del voto, che potrà essere valutato soltanto dopo l’esame in commissione e il confronto in Aula.

Per il momento il passaggio concreto è l’avvio dell’iter. I prossimi elementi da seguire sono l’assegnazione alla commissione, la convocazione dei promotori e la relazione che darà avvio alla fase consiliare successiva. L’articolo di Quotidiano Piemontese del 31 luglio sulla raccolta firme può essere aggiornato con la nuova decisione istituzionale, evitando di duplicare il racconto della campagna.

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