Il Piemonte chiede una moratoria sui mutui vitivinicoli, ma le rate non sono sospese

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno che chiede di attivarsi per una moratoria sui finanziamenti delle aziende vitivinicole in difficoltà. Il voto non sospende le rate: l’atto sollecita iniziative del Governo e un confronto con banche e ABI, mentre invita la Giunta a valutare eventuali strumenti regionali, senza stabilire requisiti, tempi o risorse per le imprese.

Il consigliere Marco Protopapa, primo firmatario, ha illustrato i contenuti dell’ordine del giorno n. 862 in una dichiarazione diffusa il 10 novembre 2026. Secondo la sua ricostruzione, l’atto chiede una misura nazionale straordinaria che consenta alle aziende più in difficoltà di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale dei finanziamenti. La dichiarazione di Protopapa sull’ordine del giorno è la fonte consultata per i dettagli dell’atto; la banca dati ufficiale di mozioni e ordini del giorno non ha permesso di riscontrare la scheda specifica né il testo definitivo.

Che cosa chiede l’ordine del giorno

La richiesta comprende un’interlocuzione con ABI e istituti di credito per valutare moratorie, rinegoziazioni e allungamenti dei piani di ammortamento, anche con il ricorso alle garanzie ISMEA. L’atto, sempre secondo Protopapa, sollecita inoltre il coinvolgimento dei parlamentari piemontesi e un confronto al Tavolo vitivinicolo regionale.

Alla Giunta viene chiesto di valutare possibili strumenti complementari, tra cui contributi in conto interessi e garanzie. Sono indirizzi politici, non misure già operative: non comportano automaticamente una sospensione dei pagamenti e non definiscono procedure per presentare domande. Protopapa ha precisato che l’obiettivo non è cancellare i debiti, ma offrire alle imprese uno strumento temporaneo che liberi liquidità.

Gli altri atti discussi sull’agricoltura

Secondo il resoconto degli atti discussi in Aula il 10 novembre, il Consiglio ha approvato due ordini del giorno e respinto una mozione e un altro ordine del giorno. Tra gli atti respinti, la mozione del Movimento 5 Stelle Pasquale Coluccio chiedeva un contributo straordinario a fondo perduto per compensare il rincaro del carburante agricolo nella campagna 2026, con erogazione tramite Arpea sulla base dei dati del sistema Uma2020. L’ordine del giorno di Monica Canalis (Pd) sollecitava invece interventi contro l’aumento dei costi di gasolio, fertilizzanti e altri fattori produttivi.

Agenparl riferisce anche che è stata approvata una mozione di Claudio Sacchetto (FdI), con richieste più ampie su credito agevolato, costi di produzione, investimenti, valorizzazione delle produzioni piemontesi e carburante agricolo. Domenico Ravetti (Pd) ha annunciato la volontà dei gruppi di opposizione di chiedere una seduta consiliare dedicata alla crisi agricola.

Le iniziative annunciate per il comparto

Nella stessa dichiarazione, Protopapa ha detto di aver sottoscritto anche la mozione n. 856 per rafforzare il sostegno al settore e ha collegato l’iniziativa alle richieste avanzate da Coldiretti Piemonte durante una mobilitazione del 27 ottobre. Ha inoltre richiamato gli Stati Generali del Vino promossi dalla CIA a Pollenzo il 30 ottobre e un’audizione in Consiglio dell’Associazione Agricoltori Autonomi Italiani, che avrebbe chiesto un tavolo regionale di crisi. Questi riferimenti sono riportati nella dichiarazione del consigliere.

Protopapa ha annunciato che lavorerà a una proposta di legge regionale sul vitivinicolo, confrontandosi con organizzazioni agricole, consorzi e operatori. Ha inoltre prospettato un tavolo tra consorzi di tutela e associazioni del commercio, con attenzione alla ristorazione e al costo del vino al ristorante. Si tratta di iniziative annunciate: la dichiarazione non indica un testo di legge già depositato né un tavolo già costituito.

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