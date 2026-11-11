Presentato a Novara il progetto Vulcan di Silicon Box: investimento da 3,2 miliardi e 1.600 posti di lavoro

NOVARA – Un investimento da 3,2 miliardi di euro, la creazione di 1.600 posti di lavoro diretti e l’ambizione di fare del Piemonte uno dei poli europei della microelettronica. È stato presentato a Novara il Vulcan Project, l’iniziativa che porterà sul territorio il primo stabilimento europeo di Silicon Box, multinazionale con sede a Singapore specializzata nelle tecnologie avanzate di packaging e testing dei semiconduttori.

Il nuovo impianto sorgerà ad Agognate e sarà il primo del suo genere nell’Unione Europea. L’avvio del cantiere è previsto nei primi mesi del 2027, mentre la presentazione ufficiale è stata accompagnata da una simbolica posa della prima pietra nell’area destinata ad accogliere il sito produttivo.

All’evento hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori regionali Andrea Tronzano e Daniela Cameroni, il sindaco di Novara e commissario straordinario per l’investimento Alessandro Canelli, l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella e il ceo di Silicon Box BJ Han, oltre a rappresentanti del mondo economico e della filiera internazionale dei microchip.

L’investimento complessivo ammonta a circa 3,2 miliardi di euro, sostenuti anche da un contributo pubblico di 1,3 miliardi, gestito dal Governo attraverso Invitalia nell’ambito delle misure dedicate al settore dei semiconduttori.

Accanto ai 1.600 occupati diretti, sono attese migliaia di ulteriori opportunità lavorative generate dall’indotto, dai fornitori, dalla logistica e dalla realizzazione dell’impianto.

Per Novara e il Piemonte il progetto punta a creare un vero e proprio ecosistema della microelettronica, facendo leva sulla posizione strategica del territorio tra Torino e Milano, sulla vicinanza ai due Politecnici e su una rete infrastrutturale tra le più competitive del Nord Italia. Una scommessa che potrebbe ridefinire il ruolo del Piemonte nella geografia europea dell’innovazione tecnologica.

Un investimento strategico per l’Europa

Il progetto si inserisce nella strategia europea del Chips Act, finalizzata a rafforzare l’autonomia tecnologica del continente e a ridurre la dipendenza dai mercati asiatici nella produzione di semiconduttori.

Lo stabilimento novarese sarà dedicato alle attività di advanced packaging e testing, fasi decisive nella realizzazione dei microchip di nuova generazione utilizzati nei settori dell’intelligenza artificiale, del supercalcolo, della mobilità elettrica, della robotica e delle tecnologie spaziali.

Cirio: Il Piemonte ha vinto una sfida internazionale

Per il presidente della Regione Alberto Cirio, la scelta di Novara conferma l’attrattività del Piemonte sul fronte dell’innovazione e delle competenze.

«Passiamo alla fase operativa di un investimento che supera i 3,2 miliardi di euro e che porterà 1.600 posti di lavoro diretti», ha sottolineato Cirio, ricordando come il Piemonte abbia prevalso nella competizione con altre candidature italiane ed europee. Secondo il governatore, il progetto contribuirà a trattenere sul territorio giovani talenti e professionalità altamente specializzate, affiancandosi ad altri comparti strategici come l’aerospazio.

Canelli: Una svolta per il futuro della città

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Alessandro Canelli, che ha definito la giornata «storica» per Novara. Il primo cittadino ha evidenziato come l’arrivo di Silicon Box non rappresenti soltanto l’insediamento di una nuova fabbrica, ma l’avvio di una trasformazione industriale, economica e tecnologica destinata a incidere sul futuro della città e dell’intero Piemonte.

L’obiettivo sarà ora sviluppare una filiera locale capace di coinvolgere imprese, istituti di formazione e università, favorendo la nascita di nuove competenze e ulteriori investimenti.

Silicon Box: Novara sarà la nostra casa europea

«Novara sarà la nostra casa in Europa», ha dichiarato il cofondatore e ceo di Silicon Box Byung Joon (BJ) Han, spiegando che il sito piemontese completerà sul continente l’intero ciclo produttivo dell’azienda.

Il progetto, già riconosciuto dalla Commissione europea come Open EU Foundry, utilizzerà tecnologie avanzate che consentono di integrare più chiplet in un unico package, aumentando prestazioni ed efficienza produttiva. Le applicazioni spaziano dall’intelligenza artificiale ai veicoli elettrici, fino ai dispositivi mobili e alle tecnologie spaziali.

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