Vercelli, sequestrati un SUV e due immobili a un detenuto ritenuto socialmente pericoloso

VERCELLI – La Guardia di Finanza di Vercelli ha eseguito un nuovo sequestro patrimoniale nei confronti di un uomo detenuto dal 2022 nella Casa circondariale cittadina, attualmente in regime di semilibertà. Il provvedimento, finalizzato alla confisca, riguarda beni per un valore complessivo di circa 100mila euro: un SUV di grossa cilindrata e due immobili situati a Vercelli.

Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un soggetto riconosciuto socialmente pericoloso, che sta scontando pene definitive per reati legati agli stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione.

L’uomo, già destinatario di precedenti provvedimenti patrimoniali, era finito al centro di ulteriori approfondimenti investigativi disposti dalla Procura della Repubblica di Torino.

Il precedente sequestro a fine 2025

Già alla fine del 2025 il soggetto era stato colpito da un analogo provvedimento cautelare reale, al termine di accertamenti patrimoniali e investigativi disposti dalla Procura della Repubblica di Vercelli sulla base del Codice antimafia.

Le indagini erano state condotte dai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vercelli.

Il nuovo sequestro ha interessato un SUV di grossa cilindrata e due immobili nel territorio comunale, formalmente intestati a persone terze ma ritenuti riconducibili di fatto al destinatario del provvedimento.

L’obiettivo: sottrarre i patrimoni alla criminalità

L’operazione rientra nell’attività della Guardia di Finanza finalizzata a individuare e aggredire le ricchezze accumulate illecitamente e riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti e organizzazioni criminali.

Il sequestro dei patrimoni illeciti ha anche una finalità sociale: i beni sottoposti a confisca possono essere affidati all’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, che ne cura la gestione e la successiva destinazione ad attività e iniziative a favore della collettività.

L’obiettivo è quindi sottrarre risorse alla criminalità e restituirle, quando interviene la confisca, alla comunità.

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