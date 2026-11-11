YEGO Mobility sbarca a Torino: nuovi scooter elettrici per la mobilità urbana

TORINO – Da qualche giorno sono comparsi in città degli scooter che sembrano delle vespe di colore verde chiaro. Si tratta di un nuovo protagonista che si aggiunge al panorama della mobilità condivisa torinese. La società spagnola YEGO Mobility, specializzata nel noleggio di scooter elettrici in sharing, ha attivato il proprio servizio anche a Torino, inserendo il capoluogo piemontese tra le città europee in cui è possibile utilizzare la piattaforma.

Fondata a Barcellona, YEGO opera già in diverse città della Spagna e della Francia e offre un servizio di scooter sharing completamente elettrico prenotabile tramite applicazione mobile. L’inserimento di Torino nell’elenco delle città servite rappresenta un ulteriore passo nell’espansione europea dell’azienda.

Ad oggi YEGO Mobility è presente in Spagna a Barcellona, Valencia, Siviglia, Málaga, Saragozza;in Francia a Parigi, Bordeaux, Nizza, Tolosa.

L’arrivo del nuovo operatore rafforza un settore che nel capoluogo continua a registrare una crescita significativa. Secondo il Comune di Torino, la sharing mobility è oggi uno dei pilastri della mobilità sostenibile urbana e nell’ultimo anno ha visto un aumento del numero di utilizzi grazie alla diffusione dei veicoli elettrici condivisi e alla loro integrazione con il trasporto pubblico.

Gli scooter YEGO possono essere localizzati e noleggiati direttamente tramite app, consentendo agli utenti di spostarsi in città senza possedere un mezzo privato. Il servizio si inserisce in un ecosistema già ricco di offerte che comprende biciclette, monopattini, auto e scooter in condivisione.

A Torino, il prezzo standard del servizio è di € 0.34 al minuto, e le prenotazioni sono gratuite fino a 15 minuti. Esistono poi pacchetti da 9.90 e 29.90 euro.

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