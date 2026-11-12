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Alessandria, lavori FiberCop a Casalbagliano e Valmadonna: le strade nelle ordinanze
Varie ordinanze comunali riguardano lavori programmati dal 16 novembre al 31 dicembre 2026. Un quinto provvedimento interessa strada Cerca fino al 18 dicembre.
ALESSANDRIA – Il Comune di Alessandria ha disposto provvedimenti temporanei per la circolazione a Casalbagliano e Valmadonna in vista di lavori infrastrutturali per conto di FiberCop, programmati dal 16 novembre al 31 dicembre 2026. Le strade citate comprendono via Tagliata, strada Cerca e la SS 494.
I nomi delle vie e il periodo figurano negli oggetti delle ordinanze pubblicati all’albo comunale. L’elenco non precisa però i singoli tratti, gli orari e il tipo di limitazioni: la sola presenza di una strada non indica quindi se sia prevista una chiusura, un divieto di sosta o un’altra misura.
Casalbagliano: tre ordinanze e diverse vie interessate
Le ordinanze dirigenziali 780, 781 e 782, dell’11 novembre, riguardano lavori per la realizzazione di infrastrutture per conto di FiberCop. Via Tagliata compare in tutti e tre gli oggetti; le altre strade sono distribuite tra la 781 e la 782.
|Ordinanza
|Strade indicate nell’oggetto
|780
|Via Tagliata
|781
|Via Filippo Tommaso Marinetti, via Vecchia dei Bagliani, via Tagliata
|782
|Via della Monaca, strada Vecchia dei Bagliani, via IV Martiti, via Tagliata, SP 246
Valmadonna: FiberCop e un secondo intervento in strada Cerca
L’ordinanza 778, anch’essa dell’11 novembre, cita via Vale Quarta, strada Cerca, via della Chiesa, strada Comunale e SS 494 a Valmadonna. Anche per questi lavori FiberCop la finestra indicata va dal 16 novembre al 31 dicembre.
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