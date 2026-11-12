Alessandria, lavori FiberCop a Casalbagliano e Valmadonna: le strade nelle ordinanze

ALESSANDRIA – Il Comune di Alessandria ha disposto provvedimenti temporanei per la circolazione a Casalbagliano e Valmadonna in vista di lavori infrastrutturali per conto di FiberCop, programmati dal 16 novembre al 31 dicembre 2026. Le strade citate comprendono via Tagliata, strada Cerca e la SS 494.

I nomi delle vie e il periodo figurano negli oggetti delle ordinanze pubblicati all’albo comunale. L’elenco non precisa però i singoli tratti, gli orari e il tipo di limitazioni: la sola presenza di una strada non indica quindi se sia prevista una chiusura, un divieto di sosta o un’altra misura.

Casalbagliano: tre ordinanze e diverse vie interessate

Le ordinanze dirigenziali 780, 781 e 782, dell’11 novembre, riguardano lavori per la realizzazione di infrastrutture per conto di FiberCop. Via Tagliata compare in tutti e tre gli oggetti; le altre strade sono distribuite tra la 781 e la 782.

Ordinanza Strade indicate nell’oggetto 780 Via Tagliata 781 Via Filippo Tommaso Marinetti, via Vecchia dei Bagliani, via Tagliata 782 Via della Monaca, strada Vecchia dei Bagliani, via IV Martiti, via Tagliata, SP 246

Valmadonna: FiberCop e un secondo intervento in strada Cerca

L’ordinanza 778, anch’essa dell’11 novembre, cita via Vale Quarta, strada Cerca, via della Chiesa, strada Comunale e SS 494 a Valmadonna. Anche per questi lavori FiberCop la finestra indicata va dal 16 novembre al 31 dicembre.

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