Guido Saracco si candida a sindaco di Torino: l’ex rettore del Politecnico lancia il progetto civico “Torino Innova”

TORINO – Guido Saracco scende in campo per le elezioni amministrative del 2027 e annuncia la sua candidatura a sindaco di Torino. L’ex rettore del Politecnico ha ufficializzato la decisione, su cui si vociferava da tempo, nella mattinata di mercoledì 11 novembre, durante un incontro al Bunker di via Paganini, presentando il progetto civico TORINO INNOVA, che punta a coinvolgere cittadini, associazioni, imprese e realtà del territorio nella costruzione di un programma per il futuro della città.

«Sono pronto a candidarmi sindaco di Torino e a dare inizio a un nuovo impegno civico per la nostra città», ha dichiarato Saracco, chiarendo fin da subito la natura della sua proposta: «Non ho tessere di partito». Una candidatura che, nelle intenzioni del suo promotore, vuole superare le tradizionali appartenenze politiche e concentrarsi sui problemi concreti della città.

«Quando si deve amministrare una città, quello che c’è da fare non ha necessariamente un colore politico. Non sono posizioni ideologiche, sono cose di buon senso», ha spiegato.

Da soli non si fa nulla: il metodo di Guido Saracco per Torino

Il messaggio scelto per presentare la candidatura è racchiuso in una frase che Saracco ha ripetuto più volte durante il suo intervento: «Da soli non si fa nulla». L’ex rettore del Politecnico propone un metodo basato innanzitutto sull’ascolto, sul confronto e sulla collaborazione tra le diverse componenti della città.

L’esperienza maturata alla guida dell’ateneo torinese dal 2018 al 2024 rappresenta il punto di partenza della sua proposta politica. In quegli anni, ha ricordato, il Politecnico ha aumentato il numero degli studenti da 34mila a oltre 39mila e quello di docenti e ricercatori da 980 a più di 1.286, rafforzando anche le attività di ricerca e i rapporti con il territorio.

Saracco rivendica soprattutto la rete di relazioni costruita con enti pubblici, associazioni, fondazioni, imprese, sindacati e terzo settore. Un patrimonio di collaborazioni che vorrebbe trasferire nell’amministrazione cittadina.

«Prima dell’azione viene l’ascolto e la comprensione profonda delle istanze poste da persone e comunità», ha spiegato. Da qui la decisione di avviare un percorso aperto, articolato in una prima fase di ricognizione e ascolto e in una seconda dedicata all’elaborazione di un progetto per Torino.

È già online il sito torinoinnova.it, attraverso il quale cittadine e cittadini possono partecipare alla definizione degli obiettivi e delle proposte. Il progetto si confronterà anche con partiti, associazioni, imprese e altre realtà di partecipazione presenti sul territorio.

Lavoro, giovani e quartieri: le priorità della candidatura

Nel suo discorso Saracco ha individuato alcune delle principali sfide che Torino dovrà affrontare nei prossimi anni. Tre, in particolare, i grandi cambiamenti destinati a incidere sulla città: il riscaldamento globale, l’intelligenza artificiale e l’evoluzione demografica, con la denatalità e l’invecchiamento della popolazione.

Ma il primo tema politico indicato dall’ex rettore è quello del lavoro. La fine dei bonus edilizi e del PNRR, la debole crescita industriale e la diffusione dell’automazione rischiano, secondo Saracco, di mettere ulteriormente sotto pressione l’occupazione.

«Senza un lavoro dignitoso non c’è nemmeno più speranza di poter resistere al caro vita, alle bollette e agli affitti che crescono», ha sottolineato. Per questo Torino dovrà organizzare i propri servizi e la propria urbanistica in modo da attrarre investimenti, nuove attività produttive e famiglie di chi viene a lavorare in città.

Un altro capitolo riguarda i giovani. Saracco ha ricordato che gli atenei torinesi accolgono oltre 120mila studenti, ma una parte significativa lascia la città dopo la laurea, anche per l’assenza di sufficienti opportunità professionali.

La sua proposta è rafforzare il sistema di creazione di imprese e start-up e favorire la nascita di occupazione qualificata. «Ho contribuito a portare a Torino i giovani e ora vorrei contribuire a trattenerli», ha dichiarato.

Non a caso, il primo appuntamento pubblico del percorso di TORINO INNOVA sarà proprio un incontro con studentesse, studenti e loro rappresentanti.

Infine, la questione dei quartieri e delle disuguaglianze sociali. Saracco ha evidenziato le differenze sempre più profonde tra le diverse zone della città, indicando come obiettivo quello di rendere tutti i quartieri luoghi vivi e sicuri.

«È necessario con urgenza operare perché tutti i luoghi della nostra città diventino vivi e sereni, e tornare a camminare per le nostre strade sicuri, in qualsiasi strada», ha affermato.

Chi è Guido Saracco, ex rettore del Politecnico di Torino

Nato a Torino nel 1965, Guido Saracco è ingegnere chimico e ricercatore. Si è diplomato al liceo scientifico Galileo Ferraris e nel 1989 si è laureato al Politecnico di Torino, proseguendo successivamente la propria attività di ricerca all’Università di Twente, nei Paesi Bassi.

I suoi studi riguardano in particolare l’idrogeno, la cattura della CO₂ e la catalisi. Nel corso della carriera ha firmato oltre 500 pubblicazioni scientifiche.

Dal 2018 al 2024 è stato rettore del Politecnico di Torino. Durante il suo mandato ha contribuito anche all’avvio del polo dell’automotive a Mirafiori. È autore di diversi libri, tra cui Chimica verde 5.0 (2024), Tecnosofia, scritto con Maurizio Ferraris (Laterza, 2023), e Alleati digitali (Laterza, 2026).

Nel 2027 è prevista l’uscita per Einaudi del suo nuovo saggio La generazione della Cura.

La candidatura nasce anche da una motivazione personale, legata al futuro delle nuove generazioni. Nel suo discorso Saracco ha raccontato la storia della propria famiglia, con il padre arrivato a Torino dal Monferrato e la famiglia della moglie originaria della Puglia, ricordando il percorso di mobilità sociale che ha caratterizzato tante famiglie torinesi nel dopoguerra.

«Una delle mie principali motivazioni nell’intraprendere questa strada sta nel porre rimedio a questa assenza di lungimiranza della nostra classe dirigente facendo diventare Torino un laboratorio nazionale per le nuove generazioni, un luogo che dia loro speranza», ha spiegato.

La sfida delle elezioni comunali del 2027 comincia dunque con una proposta civica che punta a costruire il proprio programma attraverso il confronto con la città. «Perché Torino è di tutte e tutti», ha concluso Saracco.

Il video di lancio

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