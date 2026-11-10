A Orbassano esplode una conduttura del gas, l’asfalto si alza e i pezzi colpiscono una auto: paura per il conducente

ORBASSANO – Non ci sono stati feriti, ma sono stati momenti di forte apprensione e panico dopo che, nella mattinata di oggi, una conduttura del gas è esplosa.

Cosa è successo

È successo tutto in strada Torino a Orbassano, all’altezza del distributore di carburanti Ip. Qui si è verificata l’esplosione di una conduttura sotterranea nuova che ha provocato il sollevamento di parte del manto stradale e alcuni pezzi di asfalto hanno colpito una automobile, rimasta danneggiata. Grande spavento per il conducente del veicolo che per fortuna è rimasto illeso.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino centrale e Torino Lingotto, insieme al nucleo per il rischio chimico-batteriologico del comando provinciale, i tecnici di Italgas e anche quelli del Comune. Disagi al traffico veicolare.

Come riporta Torino Today, Italgas ha spiegato che “durante il collaudo ad aria di una nuova condotta, non ancora in gas, un’errata manovra ha provocato il distacco di una componente. Ne sono derivati un forte rumore e il danneggiamento dell’auto. Non ci sono stati problemi di sicurezza e le squadre dell’azienda sono al lavoro per la riparazione”.

Di diverso avviso alcuni cittadini che sui social hanno commentato quanto successo:

oggi siamo arrivati al punto di doverci preoccupare anche della nostra sicurezza mentre camminiamo tranquillamente per strada. Quanto accaduto oggi a Orbassano, con una tubatura del gas esplosa, l’asfalto divelto e un’automobile danneggiata, è un episodio che non può e non deve passare inosservato. Comprendo perfettamente la necessità di realizzare nuove infrastrutture, anche attraverso i finanziamenti del PNRR. Ma i lavori devono essere eseguiti con attenzione, competenza e soprattutto nel pieno rispetto della sicurezza dei cittadini.

Non voglio attribuire responsabilità prima che siano chiarite le cause dell’accaduto, ma credo sia più che legittimo pretendere controlli rigorosi su chi esegue questi interventi e su come vengono gestiti i cantieri. Chiedo pubblicamente al Comune di Orbassano e alla nostra Amministrazione comunale di far sentire la propria voce, chiedendo spiegazioni, verifiche e tutte le garanzie necessarie affinché episodi simili non si ripetano.

Perché oggi è stata danneggiata un’automobile, ma cosa sarebbe successo se in quel momento fosse passato un pedone, un bambino o una persona anziana? Questa volta è andata bene. Fin troppo bene. Non possiamo aspettare che qualcuno si faccia male seriamente prima di pretendere maggiore attenzione.

I lavori pubblici devono migliorare la nostra città, non trasformarsi in un motivo di paura per chi ci vive.

La sicurezza dei cittadini deve venire prima di tutto. Sempre.

Scrive un utente sul gruppo FB Orbassano si Confronta.

FOTO DA TORINO TODAY.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese