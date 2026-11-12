Asti, divieto di sosta in parte di piazza Campo del Palio dal 16 novembre

ASTI – Ad Asti, dalle 8 di lunedì 16 novembre 2026, sarà vietata la sosta in una parte di piazza Campo del Palio per consentire il rifacimento delle strisce blu. Gli automobilisti dovranno liberare gli stalli interessati prima dell’inizio dei lavori; le auto lasciate nell’area durante il divieto potranno essere rimosse.

La limitazione durerà fino alla conclusione delle operazioni e non riguarderà l’intera piazza.

Gli stalli da liberare e la rimozione

I lavori interesseranno la porzione occidentale del parcheggio: gli stalli blu dalla scalinata centrale verso ovest, in direzione di via Cavour. Per individuare gli spazi non utilizzabili bisognerà prestare attenzione alla segnaletica temporanea, che sarà collocata sul posto dalla ditta incaricata.

I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto potranno essere rimossi e trasferiti in depositeria. In caso di rimozione, per ritirare l’auto sarà necessario pagare le spese di rimozione e custodia.

La durata dei lavori e le strisce blu

Il divieto è previsto fino al termine dell’intervento, ma non è stato indicato un orario preciso di conclusione. Prima di tornare a parcheggiare nel settore interessato sarà quindi opportuno controllare la segnaletica sul posto.

Le strisce blu della piazza erano già state tracciate nel 2023: Asti Servizi Pubblici comunicava allora la fine del tracciamento, precisando che la sosta a pagamento non era ancora stata attivata. L’intervento annunciato per il 16 novembre riguarda il rifacimento della segnaletica esistente.

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