Diasorin, ricavi trimestrali a 308 milioni: utile in crescita, ma in calo sui nove mesi

Ricavi a 308 milioni di euro e utile netto a 42,2 milioni nel terzo trimestre 2026 per Diasorin, gruppo della diagnostica con sede a Saluggia, nel Vercellese. I valori sono cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento del trimestre non basta però a invertire il confronto sull’utile dei primi nove mesi, sceso dell’8% a 126 milioni.

La società ha confermato le previsioni per l’intero esercizio: crescita dei ricavi tra il 5% e il 6% e margine Ebitda rettificato tra il 32% e il 33%, a cambi costanti del 2025. Sono obiettivi annuali, non risultati già acquisiti.

Il trimestre e i primi nove mesi a confronto

Nel terzo trimestre del 2025 i ricavi erano stati pari a 280,4 milioni e l’utile netto a 38,3 milioni; nei nove mesi l’utile era stato di 137,1 milioni.

Il dato a cambi correnti riflette anche la conversione delle valute estere in euro; quello a cambi costanti permette di osservare l’andamento escludendo le variazioni dei tassi di cambio. L’effetto valutario sui ricavi dei nove mesi è stato negativo per circa 15 milioni di euro.

Margini e costi finanziari: perché l’utile dei nove mesi è sceso

Nel trimestre l’Ebitda rettificato è salito a 103 milioni, pari al 33% dei ricavi a cambi correnti. Nei nove mesi è invece sceso a 297,3 milioni dai 304 milioni dello stesso periodo del 2025; il margine è passato dal 34% al 33%. Tra i fattori indicati figura il rafforzamento della rete commerciale negli Stati Uniti a sostegno del lancio della piattaforma LIAISON NES.

Nei nove mesi anche l’utile netto rettificato è diminuito, da 177,1 a 159 milioni. Secondo Radiocor, sul risultato hanno inciso soprattutto maggiori oneri finanziari netti rettificati, passati da circa 1 a 14 milioni: fra le ragioni figurano minori interessi attivi sulla liquidità, costi del programma di riacquisto di azioni proprie e maggiori interessi sui finanziamenti bancari.

La ripresa della diagnostica molecolare

Nel terzo trimestre sono cresciute tutte le principali linee di attività. Rispetto allo stesso periodo del 2025 e a cambi costanti, l’immunodiagnostica è salita del 5%, la diagnostica molecolare dell’11% e le Licensed Technologies del 19%.

Per la diagnostica molecolare il recupero trimestrale arriva dopo un avvio d’anno più debole: nei nove mesi i ricavi del comparto sono stati pari a 147,4 milioni, in calo dell’1% a cambi costanti. Il risultato del periodo ha risentito della debole stagione influenzale del primo trimestre. I

Nel terzo trimestre la ripresa è stata sostenuta anche dalle piattaforme automatizzate Verigene e LIAISON PLEX. La crescita di una divisione nell’ultimo trimestre non equivale necessariamente a una crescita della stessa divisione nell’intero periodo gennaio-settembre.

Europa, Nord America e Cina

Nei nove mesi il Nord America ha generato 452 milioni di ricavi, sostanzialmente stabili a cambi correnti e in aumento del 3% a cambi costanti. In Europa i ricavi sono saliti del 4% a 329 milioni, con una crescita del 9% nel terzo trimestre.

Nel resto del mondo i ricavi dei nove mesi sono stati pari a 128 milioni, in calo del 2% a cambi costanti. Sul risultato ha pesato anche la Cina, dove le vendite trimestrali sono diminuite di circa il 12%.

Debito, riacquisto di azioni e previsioni annuali

Al 30 settembre l’indebitamento finanziario netto era salito a circa 782 milioni di euro, contro circa 580 milioni a fine 2025. Alla situazione hanno contribuito soprattutto gli acquisti di azioni proprie per 237 milioni nei nove mesi e il pagamento di dividendi per 65 milioni.

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