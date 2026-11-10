Arriva la tempesta Charles, una nuova perturbazione interesserà anche il Piemonte: i dettagli

TORINO – Lasciata al momento alle spalle la prima importante nevicata della stagione che ha interessato le montagne del Piemonte, regalandoci paesaggi da fiaba e tipicamente invernali, sulla nostra regione è attesa una nuova perturbazione – dopo quella piuttosto veloce transitata tra la serata di lunedì 9 e la mattina di martedì 10 novembre.

La tempesta Charles arriva sull’Italia

Come riporta l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, una seconda e più intensa perturbazione giungerà al Nord-Ovest nella giornata di giovedì 12 novembre, riportando questa volta il passaggio di precipitazioni diffuse su tutta la regione, localmente significative al confine con Liguria e Lombardia.

Sull’Atlantico continua infatti a persistere una profonda circolazione depressionaria, ribattezzata Bruna dall’Istituto Meteorologico del Portogallo, la quale determina l’afflusso di umide e instabili correnti sud-occidentali verso il Nord Italia e che andrà a richiamare verso Nord-Est una seconda tempesta – denominata Charles – in risalita dalle Canarie verso il Mediterraneo occidentale, la Francia e il Nord Italia entro giovedì 12, per poi essere inglobata dal flusso atlantico nel corso di venerdì 13 a Nord delle Alpi.

In questa dinamica – prosegue – si attiverà un notevole flusso di vapore acqueo in direzione del Mediterraneo, con un’intensa perturbazione proprio tra il 12 e il 13 novembre che causerà precipitazioni forti o localmente molto forti in diverse regioni, specie tra la Liguria di levante, l’alta Toscana e il Triveneto, dove sono attesi accumuli pluviometrici complessivamente molto abbondanti.

Quale sarà la situazione per il Piemonte?

Sul Piemonte – scrive Vuolo – le piogge risulteranno nel complesso moderate e con rovesci in transito soprattutto sulle aree meridionali ed orientali della regione, segnatamente verso i confini con Liguria e Lombardia, dove entro l’alba di venerdì sono attese cumulate fino a 30-40 millimetri di pioggia, localmente superiori sui crinali appenninici e sulle testate vallive delle Marittime; fenomeni generalmente più deboli e intermittenti invece sulle pianure comprese tra basso Torinese e Cuneese, aree che si troveranno maggiormente sottovento alle Alpi Marittime e Cozie in seno alle correnti di Libeccio che contraddistingueranno il transito del sistema perturbato.

Le correnti in quota meridionali, anche di forte intensità, faranno altresì affluire masse d’aria ancora piuttosto miti per il periodo, determinando così precipitazioni nevose soltanto in alta montagna mediamente al di sopra dei 2.000-2.400 metri, anche a quote superiori nel corso di giovedì specie tra Alpi Cozie, Marittime e Liguri, causando quindi un’ulteriore fusione del manto nevoso accumulatosi al suolo con le precipitazioni di inizio mese.

Piogge che lasceranno poi spazio a schiarite già nel corso di venerdì, conclude il meteorologo, con il successivo ingresso di aria più fredda e umida nei bassi strati dai quadranti orientali che favorirà la formazione – nel weekend – di nebbie e nubi basse, con un successivo e generale calo delle temperature che si riporteranno anche di qualche grado al di sotto delle medie climatologiche tipiche del periodo, specie domenica.

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