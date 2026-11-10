A Torino la polizia ha identificato sei 13enni davanti alle scuole medie: l’episodio fa indignare

TORINO – Sono sei, tutti di circa 13 anni, gli studenti di terza media fermati e identificati da una volante della polizia in pieno centro a Torino, proprio davanti ai cancelli della scuola media “Italo Calvino”.

È l’episodio – risalente al pomeriggio di ieri – denunciato dal sindacato Cobas Scuola e finito al centro di una dura polemica politica che dai banchi del Municipio torinese è arrivata fino al Parlamento.

Secondo la ricostruzione fornita dal sindacato e ripresa dagli esponenti politici, le forze dell’ordine avrebbero fatto allineare i ragazzini sul marciapiede all’uscita da scuola per richiedere generalità, indirizzo di residenza e, in particolare, la cittadinanza. Il tutto sarebbe avvenuto all’insaputa dei genitori e di fronte agli sguardi spiazzati di diversi docenti presenti sul posto.

Siamo davvero in un periodo buio. Stiamo attraversando una fase in cui diritti, libertà e principi democratici sembrano diventare sempre più fragili. E quanto accaduto ieri rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo ignorare.

Una volante della Polizia si è presentata all’uscita della scuola e ha fermato sei ragazze e ragazzi di terza media, appena tredicenni. Li ha messi in fila sul marciapiede e ha chiesto loro nome, cognome, indirizzo e, udite udite, LA CITTADINANZA!

Sì, avete letto bene: sei minorenni, all’uscita da scuola, sottoposti a un controllo nel quale viene chiesto loro anche di dichiarare la propria cittadinanza.

I genitori non sapevano nulla. I docenti presenti sono rimasti allibiti. E oggi quei ragazzi e quelle ragazze erano ancora profondamente scossi da quanto accaduto.

Ma che cosa sta succedendo? In quale Paese fermare sei adolescenti di 13 anni davanti alla loro scuola diventa qualcosa che dovremmo considerare normale?

Qual era il motivo di questo intervento? Quale necessità giustificava un controllo di questo tipo? Perché chiedere la cittadinanza a dei ragazzini e delle ragazzine? E soprattutto: con quali modalità e sulla base di quali presupposti è stato effettuato?

Non sono domande secondarie. Sono domande che riguardano la libertà, la dignità delle persone e il rispetto dei diritti fondamentali.

Non possiamo accettare che la cittadinanza diventi un elemento di selezione, sospetto o discriminazione, tanto meno nei confronti di adolescenti che stanno semplicemente uscendo dalla propria scuola.

La scuola pubblica non è un luogo da presidiare con la paura. È un presidio di democrazia, inclusione, solidarietà e uguaglianza. È il luogo in cui ragazze e ragazzi, qualunque sia la loro origine o cittadinanza, devono sentirsi accolti e protetti, non esposti a controlli che li facciano sentire diversi, indesiderati o sotto accusa.

La scuola deve educare alla libertà, non abituare alla paura.

Come COBAS Scuola Torino non intendiamo lasciar passare questa vicenda sotto silenzio. Chiederemo immediatamente spiegazioni formali a tutti gli organi competenti e coinvolgeremo i nostri legali per intraprendere ogni iniziativa necessaria a fare piena luce sull’accaduto.

Vogliamo sapere chi ha disposto questo intervento, per quale ragione, sulla base di quali presupposti e perché si sia ritenuto opportuno procedere in questo modo nei confronti di sei minorenni.

Non accetteremo risposte vaghe o giustificazioni di circostanza.

Non è una questione che riguarda soltanto sei ragazzi e le loro famiglie. Riguarda tutte e tutti noi. Riguarda il modello di società che stiamo costruendo e il futuro democratico che stiamo consegnando alle nuove generazioni.

Quando si arriva a fermare tredicenni all’uscita da scuola e a chiedere loro quale sia la loro cittadinanza, è doveroso fermarsi, interrogarsi e pretendere spiegazioni.

La nostra indignazione è profonda. Il nostro silenzio non ci sarà.