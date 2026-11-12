Minaccia i sanitari e danneggia il pronto soccorso di Domodossola: arrestato un 35enne

DOMODOSSOLA – Si trovava in forte stato di agitazione ed era ormai fuori controllo. Un uomo di 35 anni, residente a Verbania, è stato arrestato dai carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale San Biagio di Domodossola (VB), nella notte tra l’11 e il 12 novembre. Secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe minacciato il personale sanitario e danneggiato arredi e porte della sala d’attesa.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione del personale medico. Una volta sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione, probabilmente a causa dell’abuso di alcol, e lo hanno bloccato dopo che si era scagliato contro di loro, opponendo resistenza.

Il 35enne è stato arrestato in flagranza con le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di struttura sanitaria, minaccia nei confronti del personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato accompagnato nella caserma di Domodossola e trattenuto nelle camere di sicurezza. Si attende ora la convalida dell’arresto.

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