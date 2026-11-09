Torino approva un ordine del giorno per difendere gli attivisti LGBTQIA+ perseguitati in Turchia

TORINO – Il Consiglio comunale di Torino chiede al Governo italiano di intervenire presso le autorità turche per tutelare gli attivisti e le attiviste delle associazioni LGBTQIA+ colpiti da una vasta operazione di polizia. La Sala Rossa ha approvato all’unanimità dei votanti, con 32 voti favorevoli, un ordine del giorno presentato da Ludovica Cioria che impegna l’Amministrazione comunale ad attivarsi sul piano istituzionale e diplomatico.

Al centro del documento c’è quanto sta accadendo in Turchia dal 13 settembre 2026, quando è scattata l’operazione di polizia denominata “Ailem Güvende” (“La mia famiglia è al sicuro”), che ha interessato alcune organizzazioni LGBTQIA+ legalmente costituite nel Paese.

Secondo quanto riportato nell’ordine del giorno, oltre 60 persone, tra cui componenti dei consigli direttivi e dei collegi dei revisori di associazioni come Kaos GL, Pembe Hayat e SPoD, sarebbero state fermate o detenute. Le accuse contestate comprendono reati di “oscenità” e “favoreggiamento della prostituzione”, applicati anche ad attività ordinarie di gestione associativa. Parallelamente, sarebbero stati oscurati siti web e account social delle organizzazioni coinvolte.

A preoccupare è anche una circolare del Ministero della Giustizia turco che avrebbe esteso il concetto di “moralità pubblica” ad attività considerate capaci di incoraggiare la cosiddetta “assenza di genere” tra i minori.

La richiesta di un intervento diplomatico italiano

L’ordine del giorno sottolinea come queste misure possano avere conseguenze sulla libertà di associazione e di espressione, oltre che sull’attività di chi si occupa della difesa dei diritti umani.

Il documento richiama le preoccupazioni espresse da numerose organizzazioni internazionali e ricorda che l’Italia, in quanto membro dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, ha titolo per sollevare la questione nei rapporti bilaterali con Ankara e nelle sedi multilaterali.

La richiesta rivolta a Sindaco e Giunta è quella di attivarsi nei confronti del Governo italiano affinché vengano portati direttamente all’attenzione delle autorità turche i casi delle persone detenute. Si chiede inoltre di seguire con attenzione l’evoluzione delle detenzioni e dei procedimenti giudiziari, anche attraverso la presenza diplomatica italiana alle udienze.

Torino apre alla possibilità di progetti di accoglienza

L’impegno richiesto a Palazzo Civico non si limita alla pressione diplomatica. L’ordine del giorno invita infatti l’Amministrazione comunale ad attivare, per quanto di propria competenza, le forme disponibili di sostegno alla protezione delle persone coinvolte, all’assistenza legale e al supporto nelle situazioni di emergenza.

Un altro punto riguarda l’accoglienza di chi è costretto a lasciare il proprio Paese a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. In questo senso, si chiede alla Città di sostenere e favorire eventuali progetti di co-housing promossi dalle associazioni del territorio, destinati proprio alle persone perseguitate o discriminate nei Paesi di origine.

Il documento è stato integrato da un emendamento presentato da Emanuele Busconi, che richiama il ruolo di Torino come capofila di RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

L’emendamento sottolinea inoltre il consolidato impegno della Città sulle tematiche LGBTQIA+ e, più in generale, sui diritti civili. Un impegno che assume ulteriore significato anche in vista di EuroPride 2027, che sarà ospitato in Italia dal 18 al 26 giugno del prossimo anno.

L’ordine del giorno è stato approvato con 32 voti favorevoli, senza voti contrari tra i presenti al voto.

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