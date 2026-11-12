Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 12 novembre 2026: i numeri vincenti

È arrivato anche questa sera l’appuntamento con la Dea Bendata. L’estrazione di oggi, giovedì 12 novembre 2026, riaccende i riflettori sulle ruote del Lotto e sui sogni di milioni di giocatori pronti a verificare i propri tagliandi.

L’adrenalina è particolarmente alta per la caccia al Jackpot del SuperEnalotto, che per il concorso di questa sera mette in palio un montepremi da capogiro pari a 52,8 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 12 novembre 2026:

Bari: 73 – 79 – 45 – 13 – 25

Cagliari: 70 – 33 – 11 – 71 – 37

Firenze: 22 – 62 – 56 – 50 – 13

Genova: 11 – 53 – 42 – 74 – 9

Milano: 21 – 66 – 1 – 32 – 7

Napoli: 62 – 3 – 68 – 61 – 63

Palermo: 55 – 86 – 62 – 11 – 73

Roma: 32 – 38 – 36 – 57 – 55

Torino: 28 – 46 – 88 – 21 – 71

Venezia: 25 – 10 – 36 – 89 – 29

Nazionale: 72 – 32 – 56 – 25 – 43

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 12 novembre sono:

3 10 11 21 22 25 28 32 33 38 45 46 53 55 62 66 70 73 7

Numero oro: 73

Doppio oro: 73, 79

Extra: 1 9 13 36 37 42 50 56 57 61 68 71 74 88 89

I numeri del Superenalotto del 12 novembre 2026:

La combinazione vincente è: 03 – 12 – 32 – 63 – 79 – 82

Il numero Jolly è: 83

Il numero Superstar è: 19

Il Jackpot del Superenalotto: 52,8 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 13 novembre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

in aggiornamento

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 13 novembre:

in aggiornamento

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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