Gabusi convoca d’urgenza RFI e Trenitalia: tecnici in anticipo sulla SFM2 e cantieri monitorati

TORINO – Dopo giorni di criticità sulla rete ferroviaria, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi ha incontrato RFI e Trenitalia nella giornata di ieri, 11 novembre 2026. Per la SFM2 Pinerolo-Torino-Chivasso la Regione annuncia tecnici presenti lungo la linea un’ora prima al mattino e una programmazione dei lavori che eviti interventi contemporanei in conflitto nel nodo torinese. Sulla Torino-Milano, il confronto riguarda la logistica e il monitoraggio dei cantieri; per una fase dei lavori sul marciapiede del binario 6 a Chivasso è stata indicata la scadenza del 29 novembre.

Le misure annunciate per la SFM2

Per la linea che collega Pinerolo e Chivasso passando da Torino, la misura indicata è anticipare di un’ora, nelle prime ore del mattino, la presenza di tecnici dedicati lungo il percorso. Il loro compito sarebbe controllare direttamente la linea e intervenire in caso di anomalie, così da ridurre i tempi per individuare e affrontare i problemi.

È stata inoltre annunciata una programmazione più coordinata degli interventi infrastrutturali, per evitare che due lavorazioni interferiscano nello stesso momento con la circolazione nel nodo ferroviario torinese. La comunicazione non specifica quando queste misure diventeranno operative. Per i passeggeri, nel frattempo, l’avviso di RFI indica modifiche agli orari di arrivo della SFM2 in vigore dal 27 luglio al 12 dicembre 2026: per i treni interessati, l’arrivo a Pinerolo o Chivasso è posticipato di due minuti.

Torino-Milano: cantieri notturni e scadenza a Chivasso

Nel confronto si è parlato del cantiere per l’innalzamento del marciapiede del binario 6 alla stazione di Chivasso. La scadenza del 29 novembre 2026 è riferita a questa fase dei lavori e, secondo il resoconto, è stata ribadita per evitare che le relative limitazioni si prolunghino.

Un altro intervento riguarda il rinnovo dell’armamento ferroviario sulla Torino-Milano, svolto di notte con 60-65 lavoratori. La Regione riferisce che saranno ottimizzate la logistica e le fasi operative, con un presidio costante sull’avanzamento, per favorire la regolarità della circolazione dei treni del mattino. Non sono stati indicati nuovi orari o variazioni del servizio legati a queste decisioni.

I dati regionali su soppressioni e puntualità

Un aspetto particolarmente delicato riguarda il rapporto tra ritardi e soppressioni. Negli ultimi mesi è stato compiuto uno sforzo per contenere le cancellazioni dei treni, soprattutto nelle fasce pendolari.

In particolare, per la SFM2 il confronto 2026 con lo stesso periodo 2025 evidenzia una riduzione delle soppressioni pari al 10,5% in termini assoluti e al 13,0% in termini di treni-km. Il dato conferma lo sforzo compiuto per salvaguardare il maggior numero possibile di collegamenti.

Questa scelta, finalizzata a garantire il maggior numero possibile di collegamenti, può tuttavia determinare, in alcune circostanze, un accumulo di ritardi. Per tale ragione l’indicatore regionale complessivo di puntualità attualmente all’89,59% nel 2026, rispetto all’89,46% nel 2025 e all’88,75% nel 2024, risulta confortante se analizzato congiuntamente alle ridotte soppressioni.

Sulla regolarità del servizio incidono inoltre eventi esterni alla gestione ordinaria della circolazione, come la presenza di persone non autorizzate sui binari, gli investimenti e gli scioperi, che possono provocare interruzioni e ripercussioni anche prolungate sui collegamenti.

Il quadro generale – riporta la Regione – evidenzia un miglioramento di performance di puntualità rispetto al 2025 per le linee: Torino-Genova, Torino-Savona, Torino-Cuneo, Alba-Asti, Alessandria-Valenza-Chivasso, Savona-Acqui-Alessandria, Ventimiglia-Limone-Fossano, Fossano-Savona, Novara-Domodossola, Novara-Biella e le linee SFM1, SFM4 e SFM7; mentre altre linee, tra cui SFM6, SFM3, Santhià-Biella, Asti-Acqui e Novara-Arona pur mantenendo comunque livelli di puntualità ben superiori al 90%, registrano invece una lieve flessione. La Regione, anche grazie al confronto mensile con le associazioni pendolari, continuerà a monitorare l’andamento della circolazione e gli effetti delle misure adottate, mantenendo alta l’attenzione su tutta la rete Piemontese.

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