Juventus Women travolta dal Lione a Biella: finisce 0-6 allo stadio Pozzo-La Marmora

BIELLA – Serata difficile per la Juventus Women, che allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella incassa una pesante sconfitta per 0-6 contro l’OL Lyonnes, nella quarta giornata della UEFA Women’s Champions League. La formazione francese si impone nettamente, indirizzando la partita già nel primo tempo con tre reti e completando il risultato nella ripresa con altri tre gol.

La protagonista della serata è Marie-Antoinette Katoto, autrice di una doppietta nella prima frazione di gioco. A completare il tris iniziale ci pensa Dumornay, prima dell’intervallo.

Juventus Women in difficoltà già nel primo tempo

L’OL Lyonnes parte subito con grande intensità e prende in mano il controllo della partita. La Juventus prova a rispondere cercando spazi in ripartenza e all’11’ costruisce una buona occasione con Pavan e Carbonell, ma il tentativo verso la porta di Grohs non cambia il risultato.

Le francesi continuano a fare la partita e al 16′ sfiorano il vantaggio dopo un errore di Hayashi in uscita. Katoto serve Yohannes, che però calcia alto. Il gol arriva al 31′: Katoto approfitta di un’uscita non perfetta di De Jong e porta avanti le ospiti. La rete viene convalidata dopo il controllo VAR.

Passano appena cinque minuti e la stessa attaccante francese trova il raddoppio, sfruttando un pallone arrivato in area dopo una conclusione di Yohannes. Al 40′ arriva anche il tris: Dumornay trova spazio nella difesa bianconera e batte De Jong con un preciso sinistro. Le squadre vanno così al riposo sullo 0-3.

Nella ripresa arrivano altri tre gol

La Juventus torna in campo cercando di limitare la pressione avversaria, ma il Lione continua a creare occasioni. Al 48′ Becho sfiora il quarto gol con un colpo di testa che termina fuori. Poco dopo Katoto segna ancora, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Sangaré.

Le bianconere faticano a trovare soluzioni offensive e al 72′ De Jong deve intervenire per fermare una conclusione ravvicinata di Shrader. Il tentativo di Sarriegi al 75′, troppo debole, non impensierisce la difesa francese.

Il quarto gol arriva al 79′: Brand colpisce il palo e sulla ribattuta Yohannes è la più veloce ad arrivare sul pallone, depositandolo in rete. All’85’ il risultato diventa 0-5, con Shrader che ribadisce in porta dopo una respinta di De Jong su una conclusione dalla distanza di Paralluelo.

Nel finale c’è spazio anche per il sesto gol. All’89’ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Lione per un fallo di mano di Sylla. Renard si presenta sul dischetto e prova a sorprendere De Jong con un cucchiaio: il portiere riesce a intervenire, ma la stessa giocatrice francese è pronta sulla ribattuta e firma il definitivo 0-6.

Per la Juventus Women arriva così una serata da dimenticare davanti al pubblico di Biella, con l’OL Lyonnes che conquista la vittoria nella quarta giornata della Champions League femminile.

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