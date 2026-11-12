È morta Milena Boccadoro, addio alla storica giornalista Rai del Tg Piemonte. Aveva 70 anni

Torino perde una delle sue giornaliste più conosciute. È morta Milena Boccadoro, storica professionista della Rai e volto familiare per generazioni di telespettatori del Tg Piemonte. Aveva 70 anni e aveva concluso la sua lunga esperienza negli studi Rai di Torino nel 2021, dopo una carriera che l’aveva portata a occuparsi di informazione regionale e nazionale, scienza, ambiente, cultura e questioni sociali.

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata il 12 novembre, suscitando numerosi messaggi di cordoglio nel mondo del giornalismo piemontese.

A ricordarla è stato anche Francesco Marino, caporedattore della Tgr, che ha sottolineato le qualità professionali e umane della collega, descrivendola come una professionista seria, scrupolosa e sempre attenta alle tematiche sociali.

Chi era Milena Boccadoro, la carriera nella Rai

Nata a Torino nel 1956, Milena Boccadoro era giornalista professionista dal 1988. Il suo percorso professionale era iniziato prima dell’ingresso in Rai, con esperienze nel mondo della radio e dell’informazione locale.

Nel 1981 aveva vinto una borsa di studio Rai-Fnsi destinata alla formazione di giornalisti radiotelevisivi. Aveva collaborato con Radio Torino Popolare, contribuendo all’esperienza del giornalismo radiofonico torinese.

La sua carriera nella televisione pubblica era iniziata a Genova nel 1986. Successivamente aveva lavorato a Milano, nella redazione degli speciali del Tg1 diretti da Enzo Biagi.

Un’esperienza importante, che l’aveva portata a collaborare a trasmissioni e approfondimenti giornalistici come Linea Diretta, Spot, Il caso, Terre Vicine e Grandi Famiglie.

Milena Boccadoro e la nascita del Tg Leonardo a Torino

Uno dei capitoli più significativi della sua carriera è legato alla nascita del Tg Leonardo, il telegiornale scientifico della Rai realizzato a Torino.

Nel 1992 aveva partecipato al gruppo di giornalisti che diede vita a questa esperienza innovativa per il panorama televisivo italiano ed europeo.

Il Tg Leonardo, la cui prima edizione andò in onda il 22 dicembre 1992, rappresentò un modo nuovo di raccontare la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, le scoperte e i cambiamenti della società.

Boccadoro aveva fatto parte della redazione insieme a giornalisti come Silvia Rosa-Brusin, Daniele Cerrato e Girolamo Mangano.

Un lavoro che rispecchiava alcuni dei suoi principali interessi professionali: spiegare la scienza, raccontare le trasformazioni del mondo e rendere accessibili al pubblico temi complessi.

Aveva collaborato anche con Ambiente Italia, altra importante esperienza televisiva legata alla sensibilizzazione ambientale e alla sostenibilità.

Il volto del Tg Piemonte e il racconto del territorio

Nel 2001 era tornata stabilmente nella redazione torinese della Tgr Rai, assumendo il ruolo di caposervizio.

Per molti anni era stata una delle conduttrici del Telegiornale regionale del Piemonte, entrando quotidianamente nelle case di migliaia di persone.

Il suo lavoro non si limitava alla conduzione del telegiornale. Seguiva il territorio, realizzava servizi e approfondimenti e raccontava iniziative culturali, ambientali e sociali.

Aveva curato anche speciali nazionali della Tgr dedicati alle attività di associazioni come Legambiente, WWF e FAI.

In particolare aveva coordinato per diversi anni gli speciali televisivi di Puliamo il Mondo, l’iniziativa di Legambiente dedicata alla cura dell’ambiente e alla partecipazione dei cittadini.

Nel bilancio sociale 2019 di Legambiente aveva raccontato il valore della collaborazione tra giornalismo e associazionismo ambientale, sottolineando l’importanza di conoscere le esperienze e le battaglie che nascono direttamente nei territori.

L’impegno per i diritti delle donne e le questioni sociali

Accanto all’attività giornalistica, Milena Boccadoro aveva sviluppato un significativo impegno sui temi dei diritti, della parità di genere e della partecipazione delle donne alla vita pubblica.

Aveva partecipato alle attività di Se non ora quando? Torino, entrando nel direttivo dell’associazione nel 2011.

Aveva collaborato a iniziative dedicate al linguaggio di genere nella pubblica amministrazione e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sugli stereotipi culturali.

Tra queste anche Potere alla Parola, realizzata in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e rivolta alle scuole.

Si era occupata inoltre della comunicazione di S.O.S. – Sostegno Orfani Speciali, progetto dedicato ai bambini e ai ragazzi rimasti orfani a seguito di femminicidio.

Il suo impegno si era tradotto anche nella partecipazione a incontri, dibattiti e iniziative pubbliche dedicate alla libertà di informazione, alla democrazia e alla condizione femminile.

Il cordoglio del mondo del giornalismo torinese

La notizia della morte di Milena Boccadoro ha colpito profondamente il mondo della Rai e del giornalismo piemontese.

I colleghi hanno ricordato non soltanto la sua professionalità, ma anche il rapporto umano costruito negli anni nelle redazioni e durante il lavoro quotidiano.

Per tanti giovani giornalisti che arrivavano nella redazione di via Verdi, Boccadoro era stata un punto di riferimento professionale.

Una carriera attraversata da esperienze diverse, dagli speciali nazionali di Enzo Biagi alla divulgazione scientifica del Tg Leonardo, fino al racconto quotidiano del Piemonte.

Il suo lavoro ha lasciato una traccia nella storia dell’informazione televisiva regionale e in quella di una stagione importante della Rai torinese.

Quando si svolgono la camera ardente e i funerali di Milena Boccadoro

Per chi desidera rendere omaggio alla giornalista sono stati comunicati gli appuntamenti per l’ultimo saluto.

La camera ardente è prevista per venerdì 13 novembre, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 15. Il luogo non risulta ancora confermato nelle prime comunicazioni.

I funerali di Milena Boccadoro si svolgeranno sabato 14 novembre 2026 alle 11.30 al Cimitero Monumentale di Torino.

Con la sua scomparsa il giornalismo piemontese perde una professionista che ha attraversato alcune delle esperienze più importanti dell’informazione televisiva italiana, mantenendo sempre al centro del proprio lavoro le persone, il territorio e la qualità delle notizie.

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