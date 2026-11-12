Natale a Biella, pista dal 27 novembre e parcheggi blu gratuiti in quattro date

BIELLA – Le luminarie si accendono il 27 novembre e la pista di pattinaggio apre vicino al Battistero: sono i primi appuntamenti del Natale 2026 a Biella. Il programma prosegue fino all’Epifania e comprende il Luna Park in piazza Duomo, iniziative in centro e a Oropa, il Capodanno al Biella Forum. Il Comune ha inoltre annunciato quattro date di parcheggi blu gratuiti: 5, 7, 12 e 19 dicembre.

La pista sarà allestita in piazza Monsignor Carlo Rossi fino al 24 gennaio; il Luna Park resterà in piazza Duomo dal 5 dicembre al 6 gennaio. Le date e le principali iniziative sono indicate nel programma natalizio pubblicato dal Comune di Biella.

Le attrazioni e gli orari della pista

Il 27 novembre sono previste l’accensione delle luminarie in via Italia, alle 17 secondo il calendario pubblicato, e l’apertura della pista. La casetta del Leo Club, nei pressi del Battistero, sarà presente fino al 17 gennaio: il venerdì dalle 16 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.

Questi gli orari ordinari della pista: dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30; il venerdì dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.45 all’una; il sabato e nei prefestivi dalle 10 all’una; la domenica e nei festivi dalle 10 alle 20. Sono previsti orari più ampi durante le vacanze natalizie.

Dal 1° dicembre in via Italia 54 è annunciato Vetrine Vive, spazio per attività commerciali e artigianali con mercatino natalizio, in programma fino al 31 dicembre. Nello stesso spazio è prevista la Casa di Babbo Natale, dal 5 al 31 dicembre.

Mercatini, appuntamenti e iniziative fino all’Epifania

Sabato 5 dicembre si svolgeranno l’accensione dell’albero in piazza Vittorio Veneto, alle 17, e l’apertura del Luna Park, previsto dalle 10 alle 20. Nella stessa giornata sono in programma il mercatino solidale “La Magia del Dono”, sotto i portici di Palazzo Oropa dalle 10 alle 18, e l’avvio del mercatino del Centro missionario nell’auditorium di San Filippo Neri.

Il calendario distribuisce gli appuntamenti anche fuori dal centro: l’8 dicembre è annunciato un mercatino a Oropa; il presepio di Fratel Amilcare all’istituto Belletti Bona è previsto dall’8 dicembre al 6 gennaio, con aperture in giorni e orari specifici. Sono inoltre in programma visite guidate al Santuario di Oropa, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia in diverse date tra dicembre e gennaio.

Tra gli appuntamenti di metà dicembre figurano la Corsa dei Babbi Natale, il 13 dicembre alle 10.30 in via Malta, e il Concerto degli Auguri, il 16 dicembre alle 21 all’auditorium di Città Studi. Sabato 19 è prevista la discesa di Babbo Natale allo stadio La Marmora-Pozzo. Il calendario comprende anche il trenino di Natale in alcune giornate tra l’8 e il 20 dicembre e mercatini e concerti al Piazzo e in città.

Il Capodanno Città di Biella è annunciato per il 31 dicembre dalle 22 al Biella Forum. Il 6 gennaio, in piazza San Giovanni Bosco, è previsto “Ar..Riva la Befana” dalle 15 alle 18; nella stessa giornata si terrà il Concerto dell’Epifania e si chiuderà il Luna Park.

Parcheggi gratuiti: le date comunicate

La sosta nei parcheggi blu è annunciata come gratuita il 5, 7, 12 e 19 dicembre. Il Comune presenta la misura come un modo per favorire l’accesso al centro e la frequentazione delle attività commerciali. Nell’annuncio consultato non sono precisati gli orari di validità, le aree interessate o eventuali eccezioni; per queste condizioni è necessario fare riferimento agli avvisi comunali aggiornati.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese