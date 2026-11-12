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CronacaTorino

Scontro all’uscita della tangenziale di Torino, difficoltà al traffico a Falchera

La vettura ha occupato la carreggiata posizionandosi contro il senso di marcia
Gabriele Farina

Pubblicato

26 secondi fa

il

Foto di Andreea Fertu dal gruppo Facebook "Tangenziale di Torino Nord e Sud Info Traffico"
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TORINO – Ennesimo scontro sulla tangenziale di Torino. L’autista di un’auto ha perso il controllo del mezzo questa mattina all’uscita Falchera, in direzione Milano, proprio sulla curva.

La vettura ha occupato la carreggiata posizionandosi contro il senso di marcia. Ci sono inevitabili difficoltà al traffico, sull’asfalto bagnato. Pare trattarsi di un sinistro autonomo. Non ci sarebbero feriti.

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