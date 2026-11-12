Sparatoria a Cameri, ferito un cinquantenne

CAMERI – Un cinquantenne è rimasto ferito in una sparatoria nel tardo pomeriggio di oggi a Cameri (NO). L’allarme è scattato poco dopo le 18, quando da un’abitazione una persona avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un uomo che si trovava all’esterno, forse un ladro in fuga.

È stato colpito un uomo di 50 anni, che ha riportato ferite multiple da arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza proveniente da Novara, e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara.

Si attendono ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto.

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