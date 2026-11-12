Carcere di Torino, sequestrati 40 grammi di hashish nascosti in una confezione di matite

TORINO – Circa 40 grammi lordi di hashish sono stati sequestrati nel carcere di Torino dopo il ritrovamento di alcuni involucri nascosti in una confezione di matite colorate. La confezione da dodici lapis era stata svuotata e spedita per raccomandata all’istituto. La polizia penitenziaria ha bloccato il tentativo di introdurre la droga.

Il precedente dei pennarelli e la cocaina

Pochi giorni prima era stato segnalato un altro tentativo di far arrivare droga nello stesso carcere, questa volta nascosta nell’anima di alcuni pennarelli contenuti in una raccomandata. Gli agenti avevano trovato 26 piccoli involucri, per un totale di 22 grammi lordi. Il drug test aveva dato esito positivo alla cocaina; la successiva perquisizione nella cella del detenuto aveva inoltre portato al ritrovamento di oggetti non consentiti, tra cui macchinette per tatuaggi.

I due episodi riguardano pacchi e sostanze diversi: nel primo caso cocaina occultata nei pennarelli, nel secondo hashish nascosto nella confezione di matite.

Le dichiarazioni dell’Osapp

Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, ha elogiato l’attenzione e la professionalità del personale e ha anche segnalato carenze di organico e mezzi e il sovraffollamento, chiedendo un intervento delle istituzioni.

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