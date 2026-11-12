ANAS, dal 15 novembre dotazioni invernali su sei statali e un raccordo nel VCO

Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 serviranno pneumatici invernali montati oppure dispositivi antisdrucciolevoli idonei a bordo su sette tratti stradali che interessano il Verbano-Cusio-Ossola: sei statali e il raccordo tra Baveno e Verbania. Lo prevede l’ordinanza ANAS 808/2026 del 23 ottobre, che elenca i tratti e stabilisce anche quando può essere interrotta temporaneamente la circolazione per neve o rischio valanghe.

Il provvedimento riguarda le strade statali di competenza ANAS, non indistintamente tutta la rete viaria della provincia. Le strade gestite da altri enti hanno disposizioni proprie: il portale regionale Muoversi in Piemonte, per esempio, distingue le statali dai tratti di competenza provinciale.

I sette tratti interessati

L’elenco comprende sei statali e un raccordo. Per la SS229, il tratto parte da Borgomanero e arriva a Gravellona Toce; per la SS33, oltre alla tratta principale è incluso il raccordo Baveno-Verbania.

Strada Tratto previsto dall’ordinanza SS33 del Sempione Dal km 95,600, limite dell’autostrada A26, al km 144,430, confine di Stato SS33 raccordo del Sempione Da Baveno, km 0, a Verbania, km 1,999 SS229 del Lago d’Orta Da Borgomanero, km 33,200, a Gravellona Toce, km 60,489 SS337 della Valle Vigezzo Da Masera, km 2,460, al confine di Stato, km 29,680 SS549 di Macugnaga Da Piedimulera, km 0, a Macugnaga, km 30,740 SS631 di Valle Cannobina Da Cannobio, km 0, a Malesco, km 25,530 SS659 delle Valli Antigorio e Formazza Da Crevoladossola, km 0,900, a Formazza, km 41,700

Quali dotazioni sono ammesse

Gli automobilisti possono scegliere tra pneumatici invernali omologati e dispositivi antisdrucciolevoli idonei, come le catene, tenuti a bordo. Questi ultimi devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo e, quando vengono montati, vanno usati seguendo le istruzioni dei produttori e applicati almeno alle ruote degli assi motori.

Per le auto e i veicoli commerciali leggeri l’ordinanza raccomanda pneumatici invernali su tutte le ruote, così da mantenere condizioni di aderenza uniformi. Ciclomotori a due ruote e motocicli sono esclusi dall’obbligo di dotazione, ma nel periodo indicato possono circolare solo se la strada è libera da neve e ghiaccio e non sono in corso precipitazioni nevose.

ANAS motiva la prescrizione con i rischi che neve e pioggia ghiacciata possono creare per la circolazione: le dotazioni servono a ridurre le difficoltà di aderenza e a evitare che veicoli in panne blocchino il traffico o ostacolino lo sgombero della neve e i soccorsi.

Dove possono scattare chiusure temporanee

Avere le dotazioni richieste non garantisce che la strada resti sempre aperta. Sulla SS33 tra Varzo e il confine di Stato, dal km 134,650 al km 144,430, e sulla SS659 tra Canza e Riale, dal km 36,600 al km 41,700, l’ordinanza consente di interrompere la circolazione in caso di nevicate persistenti, per permettere lo sgombero in sicurezza, oppure se c’è minaccia di caduta di valanghe.

Non sono chiusure automatiche per l’intera stagione: la durata dipende dalle operazioni di sgombero o dal tempo necessario a eliminare il pericolo. Prima di partire, è quindi utile controllare che il proprio itinerario ricada nei tratti elencati, avere dotazioni compatibili con il veicolo e verificare le eventuali limitazioni alla circolazione.

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