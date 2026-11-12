CuneoSport
Volley femminile, Serie A1: Cuneo sconfitta al tie-break contro Bergamo
La gara giocata a Treviglio alle 20.50
CUNEO – Niente da fare per la Cuneo Granda Volley. Nell’ottava giornata di andata del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile, ancora una volta Cuneo gioca bene ma non raccoglie punti: a Bergamo arriva una sconfitta al quinto set per 3 a 2 (25-20, 23-25, 20-25, 25-23, 15-6). Padrone di casa che ora salgono al quinto posto affiancando Scandicci.
In aggiornamento…
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