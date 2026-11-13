Domodossola, scarpe rosse all’uncinetto nelle vetrine contro la violenza sulle donne

DOMODOSSOLA – Le scarpe rosse realizzate all’uncinetto dal laboratorio Fili Liberi saranno esposte nelle vetrine di Domodossola per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne. Il progetto dell’associazione Why Not coinvolgeva circa 60 negozi al 12 novembre e prevede anche un’installazione in piazza Volontari della Libertà.

L’iniziativa è legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre. Cittadini e negozianti potevano ancora partecipare contattando l’associazione.

Le vetrine e l’installazione in piazza

Le creazioni del gruppo, guidato da Adriana Steffe, sono destinate ai negozi aderenti. Il progetto affianca l’esposizione nelle vetrine alla prevista installazione nello spazio pubblico della piazza.

La lana utilizzata è stata donata da cittadini e negozianti. Why Not e Fili Liberi hanno ringraziato anche la Pro Loco e il Comune di Domodossola; la Manifattura di Domodossola, secondo quanto riferito dalla testata locale, donerà materiale per le future attività del laboratorio.

Il lavoro di Fili Liberi in città

Il gruppo aveva già portato l’uncinetto negli spazi pubblici domesi. A giugno 2026 ha realizzato una scritta con il nome e lo stemma della città, esposta sul balcone di Palazzo Mellerio in piazza Rovereto. Per quel lavoro, lungo cinque metri, le componenti del gruppo avevano lavorato circa tre mesi sotto il coordinamento di Steffe.

Per le scarpe rosse il lavoro tessile assume una funzione diversa: il messaggio di sensibilizzazione è affidato a oggetti distribuiti tra le vetrine aderenti e a un’installazione prevista in piazza.

Perché le scarpe rosse

Le scarpe rosse sono diventate un simbolo di denuncia della violenza sulle donne anche attraverso Zapatos Rojos, l’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet. Avviata nel 2009 a Ciudad Juárez e presentata in diverse città, l’opera usa le scarpe per evocare le donne assenti, vittime di violenza e scomparsa.

La giornata del 25 novembre è stata designata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 1999, che invita a organizzare attività di sensibilizzazione sul tema.

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