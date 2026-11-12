Mirafiori, si cercano nuovi lavoratori per Stellantis: selezioni aperte nel polo delle Meccaniche

TORINO – Nuove assunzioni in vista nello stabilimento Stellantis di Mirafiori, a Torino. Mentre il reparto Carrozzerie è alle prese con la cassa integrazione e le incertezze legate alla produzione della nuova Fiat 500 ibrida, nel polo delle Meccaniche è partita una selezione per l’inserimento di nuovi lavoratori interinali. Un segnale di attività per una delle aree produttive dello stabilimento torinese che continua a lavorare a pieno ritmo.

Il polo delle Meccaniche, inaugurato nell’aprile 2024 dopo un intervento di ammodernamento da 60 milioni di euro, occupa attualmente circa 1.500 persone. Qui vengono realizzati componenti destinati a diversi modelli Stellantis, tra cui i cambi per Panda e 500, le traverse per le vetture e soprattutto il cambio automatico eDCT, una delle produzioni strategiche dello stabilimento.

La selezione per nuove assunzioni arriva in una fase di attività significativa per questo reparto. Poche settimane fa, infatti, è stato festeggiato il traguardo del primo milione di cambi eDCT prodotti a Mirafiori. Lo stabilimento torinese, insieme a quello francese di Metz, rifornisce con questa tecnologia gli impianti Stellantis di tutta Europa.

Mirafiori, il cambio eDCT e le prospettive della produzione

Attualmente dalle linee torinesi escono circa 2.000 cambi eDCT al giorno, realizzati utilizzando circa 300 componenti provenienti da diverse parti del mondo. La produzione guarda già al futuro: si sta infatti lavorando alla terza generazione di questo modello di trasmissione automatica.

Nei prossimi mesi gli equilibri produttivi potrebbero cambiare con l’avvio dello stabilimento gemello di Termoli, dove una parte delle attività verrà progressivamente redistribuita. Nel frattempo, però, il polo torinese continua a rappresentare un importante centro produttivo per il gruppo automobilistico e si prepara a inserire nuovo personale.

La situazione è diversa alle Carrozzerie, dove lavorano circa 1.500 addetti. Il reparto, che avrebbe dovuto trovare nuovo slancio con la produzione della Fiat 500 ibrida, è alle prese da quattro settimane con la cassa integrazione. Stellantis ha indicato la mancanza di componenti come causa dello stop produttivo.

Anche le prospettive sui volumi sono cambiate: l’obiettivo iniziale di arrivare a 100mila vetture entro la fine dell’anno è stato ridimensionato a circa 60mila. I lavoratori attendono ora di capire quando e in quali condizioni potrà riprendere la produzione.

A Mirafiori convivono così due situazioni differenti: da una parte le difficoltà delle Carrozzerie, dall’altra un polo delle Meccaniche che continua a produrre, festeggia importanti traguardi industriali e avvia una selezione per nuove assunzioni.

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