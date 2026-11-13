Il retrobottega che diventa un ricavo per i negozi
Un magazzino utilizzato a metà, un retrobottega con qualche metro quadrato libero, uno spazio inutilizzato dietro la reception. Per molti commercianti sono semplicemente ambienti accessori, necessari all’attività ma incapaci di produrre un ricavo diretto. Eppure, soprattutto nelle città turistiche come Torino, questi spazi possono diventare una piccola fonte di reddito aggiuntivo. La possibilità arriva dai servizi di deposito bagagli, che permettono a negozi, bar, hotel e altre attività di custodire temporaneamente le valigie dei viaggiatori, senza modificare la propria attività principale.
Come trasformare uno spazio inutilizzato in un servizio
Il principio è semplice: un esercizio commerciale mette a disposizione uno spazio sicuro dove i turisti possono lasciare trolley, zaini e valigie per qualche ora, prima di riprendere il viaggio.
Non occorre aprire un’attività dedicata né allestire un deposito tradizionale. Se il locale dispone già di un ambiente adeguato, non sono necessari investimenti iniziali significativi e il servizio può essere gestito dal personale presente.
Per diventare un punto di deposito bagagli, il commerciante può registrare la propria attività su una piattaforma specializzata, indicando la disponibilità di spazio e gli orari nei quali è in grado di accogliere i clienti.
Dalla prenotazione alla riconsegna, come funziona
Il funzionamento è pensato per integrarsi nella normale giornata lavorativa. Il viaggiatore individua online un deposito vicino alla posizione desiderata, seleziona il periodo di custodia e paga anticipatamente attraverso la piattaforma.
L’esercente riceve la conferma della prenotazione e, all’arrivo del cliente, prende in consegna il bagaglio, conservandolo in un’area riservata e non accessibile al pubblico. Alla fine del periodo prenotato, il proprietario torna a ritirarlo.
L’attività può impostare il numero massimo di bagagli e modificare gli orari di disponibilità, adattandoli alle proprie esigenze. Una gestione organizzata permette quindi di offrire il servizio senza interferire eccessivamente con il lavoro quotidiano.
Quali negozi possono sfruttare questa opportunità
Non tutte le attività hanno le stesse caratteristiche, ma il deposito bagagli può adattarsi a diverse realtà commerciali.
Le posizioni più interessanti sono quelle vicine alle stazioni ferroviarie, ai musei e alle principali attrazioni turistiche. Un negozio del centro, un bar con un piccolo magazzino, un hotel o un ostello con reception possono intercettare viaggiatori che cercano una soluzione pratica.
Fra le piattaforme attive nel settore figura Stasher, che mette in contatto le attività disponibili a custodire bagagli con le persone che necessitano del servizio.
La posizione conta, ma non è l’unico requisito: servono soprattutto uno spazio custodito, orari affidabili e una gestione ordinata delle consegne.
Il guadagno indiretto: nuovi clienti entrano in negozio
Oltre al ricavo legato alla custodia, esiste un possibile vantaggio commerciale. Chi deposita una valigia entra fisicamente nell’esercizio e, nella maggior parte dei casi, vi ritorna per recuperarla.
Per un bar questo può tradursi nella vendita di un caffè o di uno spuntino. Per un negozio significa entrare in contatto con persone che altrimenti non avrebbero motivo di varcarne la soglia.
Non ogni viaggiatore diventa automaticamente un cliente, naturalmente. Il beneficio dipende dal tipo di attività e dalla sua offerta. Tuttavia, il deposito può aumentare il passaggio di potenziali consumatori senza richiedere campagne pubblicitarie dedicate.
Torino, dalle stazioni ai quartieri turistici
Il contesto torinese offre diverse occasioni. Tra Porta Nuova, Porta Susa, Museo Egizio e Mole Antonelliana, la città accoglie visitatori che spesso dispongono soltanto di alcune ore prima della partenza.
Attualmente risultano oltre 30 punti di deposito bagagli Stasher a Torino, distribuiti anche nell’area dell’Allianz Stadium.
La rete comprende attività differenti: un negozio a un minuto a piedi da Piazza Castello, un ristorante a tre minuti dalla Mole Antonelliana e la reception di un ostello a tre minuti da Porta Nuova.
Sono esempi di come il servizio possa inserirsi in contesti commerciali già esistenti, valorizzando spazi altrimenti poco sfruttati.
Dove lasciare i bagagli a Torino e come prenotare
Dal punto di vista del viaggiatore, la procedura è interamente digitale. Per verificare dove lasciare le valigie a Torino, basta cercare la zona desiderata, confrontare le disponibilità e completare la prenotazione online.
Le tariffe partono da 1,49 euro al giorno per bagaglio, con una garanzia fino a 12.000 euro per prenotazione, secondo le condizioni del servizio.
Per gli esercenti, invece, questa nuova domanda rappresenta un’opportunità da valutare: trasformare qualche metro quadrato inutilizzato in un servizio utile alla città e in una possibile entrata ricorrente, senza cambiare il proprio mestiere.
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